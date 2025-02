Pozor: med mladimi se na TikToku širi 'paracetamol izziv'

O množičnih pojavih tovrstnih zastrupitev pri najstnikih v zadnjem času poročajo v Franciji, Belgiji, Švici in na Nizozemskem. V ZDA je v prejšnjem mesecu zaradi prevelikega odmerka umrl 11-letni otrok, so v sporočilu za javnost zapisali pri lekarniški zbornici, ministrstvu za zdravje ter Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Slovensko javnost ob dnevu varne rabe interneta pozivajo k odgovorni uporabi spletnih vsebin, zlasti če so te povezane z zdravjem. Ob tem pozivajo tudi k varni uporabi zdravil, torej vedno v skladu s priporočili zdravnika in farmacevta oziroma z navodili za uporabo. Zdravstveni delavci naj ob vsaki izdaji zdravila svetujejo in opozorijo na posledice nepravilne ali prekomerne uporabe zdravil, pozivajo v omenjenih institucijah. Tudi zdravila, ki so dostopna brez recepta, lahko ob nepravilni uporabi povzročijo resne neželene učinke, so opozorili.

Paracetamol je eno najpogosteje uporabljanih zdravil proti bolečinam in povišani telesni temperaturi, ki je v Sloveniji na voljo tudi brez recepta pod lastniškimi (tovarniškimi) imeni Calpol, Daleron, Lekadol, Panadol ter tudi v nekaterih kombiniranih zdravilih za lajšanje bolečin in simptomov prehlada. Ob upoštevanju priporočenega odmerjanja ter opozoril in previdnostnih ukrepov je paracetamol sorazmerno varno zdravilo.