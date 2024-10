Na fakultetah, akademijah in nekaterih višješolskih zavodih v Ljubljani potekajo volitve v študentski zbor ŠOU v Ljubljani in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov. Volilna kampanja se počasi izteka, o kršitvah in spornih praksah smo v preteklosti že poročali. Tokrat pa so v eno od njih vpletli tudi našo medijsko hišo.