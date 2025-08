Pozor: obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Začenja se cvetenje pelinolistne ambrozije, zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč opozarja na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Vsi imetniki zemljišč so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v pridelavi kmetijskih rastlin. Večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka ugotavljajo zlasti v ekološki pridelavi in pri pridelavi na vodovarstvenih območjih. Težave povzroča tudi pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov, pri psih pa je lahko razlog atopij. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih zemljiščih oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi.

Pelinolistna ambrozija FOTO: Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin icon-expand

Za preprečevanje širjenja in zmanjševanje zaraščanja kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia že od leta 2010 dalje predpisano obvezno zatiranje ambrozije. Imetniki (lastniki ali najemniki) zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih, in sicer morajo poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. To velja za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč. Preprečevanje škodljivih vplivov pelinolistne ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi.

Kako jo odstranite?