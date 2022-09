Pozor, predor Karavanke bo predvidoma dlje časa zaprt

Predor Karavanke je zaprt v obe strani in bo ostal zaprt predvidoma dlje časa, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Za tovorna vozila, ki peljejo proti Avstriji, na Gorenjskem ni alternativ, zato jih preusmerjajo nazaj proti Ljubljani. Za osebni promet pa sta možnosti Korensko sedlo in Ljubelj. Vozila, ki so na avtocesti od Lipc proti Hrušici, bodo na izvozu Hrušica morala zapustiti avtocesto.

Gneča pred predorom Karavanke FOTO: Promet.si "Predor Karavanke je zaprt in bo ostal zaprt predvidoma dlje časa. Čas odprtja ni znan," je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Ob tem je opozoril, da za tovorna vozila, namenjena proti Avstriji, na Gorenjskem ni alternativ, zato tovorni promet preusmerjajo nazaj proti Ljubljani. Za osebni promet pa sta možnosti Korensko sedlo in Ljubelj. Postavljena je prometna signalizacija za preusmeritev. Vozila, ki so na avtocesti od Lipc proti Hrušici, bodo na izvozu Hrušica morali zapustiti avtocesto. Za lokalni promet Policija svetuje uporabo izvozov Lipce in Lesce. Ob tem Kos opozarja, da bo zaradi zapore predora promet tudi na vzporednih cestah močno povečan, pričakujejo zastoje. Policisti bodo v maksimalnem obsegu urejali promet in skrbeli za varnost, dodaja. Prometnoinformacijski center medtem poroča, da je predor zaprt zaradi tehničnih težav, v smeri Avstrije pa se je že nabrala štirikilometrska kolona vozil.