Pozor s spletnimi nakupi – zopet se pojavljajo številne prevare

Na decembrske popuste in velika znižanja smo se že navadili in tudi črni petek se zadnje čase vse bolj pojavlja v slovenskih trgovinah. A ni vse zlato, kar se sveti. Kot so zapisali v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), "v britanski potrošniški organizaciji Which so lani ugotovili, da 60 % cen, ki jih trgovci ponujajo v okviru razprodaj na črni petek, ni najnižjih v celem letu. V približno polovici primerov so bile cene v okviru decembrskih spletnih razprodaj namreč še nižje."

S spletnim nakupom lahko velikokrat prihranimo in hkrati kupimo mačka v žaklju, saj dokler izdelka ne kupimo, ne vemo, kaj smo dobili. Zato SI-CERT, ZPS in številni drugi svetujejo, da smo pazljivi, od koga kupujemo, in vedno, ampak res vedno preberemo majhen tisk. SI-CERT opozarja, da "si pred vsakim nakupom v spletni trgovini vzamete nekaj časa in spletno trgovino, v kateri želite kupovati, preverite."