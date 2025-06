Pozor, SMS prevare: 'Mama, to je moja nova številka'

Trdijo, da so izgubili telefon ali da imajo drugo številko. Pošiljatelji pogosto pozovejo k nadaljnji komunikaciji prek aplikacij, kot so WhatsApp ali Viber, nato pa pod pretvezo nujnosti prosijo za finančno pomoč.

"Cilj teh prevar je izkoristiti čustveno odzivnost žrtev in od njih pridobiti denar ali občutljive podatke, kot so podatki o plačilnih karticah," so sporočili iz združenja in prebivalce pozvali, naj ne odgovarjajo na tovrstna sporočila z neznanih številk.

Pozvali so k preverjanju verodostojnosti pošiljateljev, ter posvarili pred posredovanjem bančnih podatkov in nakazovanjem denarja neznanim storilcem.