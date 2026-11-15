Pozor, vozniki: Zimska oprema odslej obvezna

Na Policijski upravi Maribor voznike opozarjajo, da morajo biti njihova vozila v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno pripravljena na zimske razmere, saj je ustrezna oprema ključna za varno udeležbo v prometu.

Tako bodo policisti z današnjim dnem pričeli izvajati nadzor zimske opremljenosti vozil v cestnem prometu. Pri nadzorih bodo preverjali predvsem uporabo predpisanih zimskih pnevmatik in drugo zahtevano zimsko opremo. S tem želijo predvsem povečati prometno varnost, voznikom pa svetujejo, da pravočasno preverijo stanje pnevmatik in poskrbijo za ustrezno opremljenost vozila.

Na Avto moto zvezi Slovenije (AMZS) so spomnili na zakon o pravilih cestnega prometa. Ta določa, da morajo biti med 15. novembrom in 15. marcem oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer vozila opremljena z zimsko opremo, ki jo sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S ali simbolom snežinke z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke v priboru.