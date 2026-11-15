Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pozor, vozniki: Zimska oprema odslej obvezna

Ljubljana, 15. 11. 2026 07.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Vožnja v hladnejših mesecih leta je drugačna

Od danes je na motornih vozilih obvezna zimska oprema. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so spomnili na Avto moto zvezi Slovenije. Uporabo zimske opremljenosti vozil bo z današnjim dneh vzela pod drobnogled tudi policija.

Na Policijski upravi Maribor voznike opozarjajo, da morajo biti njihova vozila v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno pripravljena na zimske razmere, saj je ustrezna oprema ključna za varno udeležbo v prometu.

Tako bodo policisti z današnjim dnem pričeli izvajati nadzor zimske opremljenosti vozil v cestnem prometu. Pri nadzorih bodo preverjali predvsem uporabo predpisanih zimskih pnevmatik in drugo zahtevano zimsko opremo. S tem želijo predvsem povečati prometno varnost, voznikom pa svetujejo, da pravočasno preverijo stanje pnevmatik in poskrbijo za ustrezno opremljenost vozila.

Na Avto moto zvezi Slovenije (AMZS) so spomnili na zakon o pravilih cestnega prometa. Ta določa, da morajo biti med 15. novembrom in 15. marcem oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer vozila opremljena z zimsko opremo, ki jo sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S ali simbolom snežinke z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke v priboru.

Zimske gume
Zimske gume
FOTO: Shutterstock

Vozila s štirikolesnim pogonom in letnimi pnevmatikami morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige in lopato v priboru. Na priobalnem območju od Črnega Kala do Sečovelj je dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z minimalno globino profila tri milimetre, so zapisali na spletni strani.

A priprava vozila na hladnejše dni se ne začne in konča pri menjavi pnevmatik. Nizke temperature, sneg, led in vlaga lahko razkrijejo tudi druge pomanjkljivosti na vozilu, zato na AMZS voznikom svetujejo tudi, da pravočasno preverijo stanje akumulatorja, zavor, tekočin, brisalcev in svetil.

Spomnili so tudi na globe v primeru neupoštevanja pravil. Voznika, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, po zakonu kaznujejo z globo 40 evrov, če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se ga kaznuje z globo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami.

Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 evrov, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 evrov. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer tisoč evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo, so še navedli na AMZS.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zimska oprema avtomobili vozila globa

Odprlo se je več kot 3100 volišč, volivci izbirajo župane in svetnike

Moskisvet.com Od danes obvezna zimska oprema! Je vaš avto pripravljen na zimo?
24ur.com Na motornih vozilih obvezna zimska oprema
24ur.com Jekleni konjički so se morali preobuti
24ur.com Zimska oprema: pri zaviranju je pomemben vsak milimeter profila
24ur.com Dars pred zimo: Pripravljeni smo s soljo in sodobno tehnologijo
24ur.com Zasnežene ceste: na cestah več zdrsov vozil, obvezna je zimska oprema
24ur.com Poostren policijski nadzor zimske opreme
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
cekin
Portal
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
dominvrt
Portal
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083