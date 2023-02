Pozor, za volan le brez pustne maske in ne pod vplivom alkohola

S časom pustnih zabav in norčij je povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in dobro počutje državljanov, opozarjajo policisti. "Vse posameznike, ki se bodo v tem času odpravili na različna pustna praznovanja in druge javne prireditve, opozarjamo, da poskrbijo tudi za lastno varnost in varnost svojega premoženja. Za volan sedite brez pustne maske in nikar ne bodite pod vplivom alkohola, na prireditvah pa ne pozabite na lastno varnost in varnost svojega imetja. Naj bo pust širokih ust, vesel in razigran!" pozivajo.

Za volan brez pustne maske in ne pod vplivom alkohola

Policisti vse voznike motornih vozil opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa v 35. členu namreč predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno.

Za neupoštevanje te določbe je za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke. Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko različni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo voznika in potnike v vozilu, zato svetujejo, da jih pospravite v prtljažnik vozila. Vozniki, ki se bodo v tem času podajali na različna praznovanja in pustne zabave, naj se vzdržijo pitja alkoholnih pijač oz. naj, če to ne bo mogoče, poskrbijo za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.