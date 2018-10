Rešila sta dojenčka: 'Zaradi takšnih trenutkov sva rada policista'

Požrtvovalna policista Valerija Verhovnik in Boštjan Kulovec sta na povsem običajen delovni dan rešila življenje otroka z vročinskimi krči. "Zaradi takšnih trenutkov sva oba rada policista," pripovedujeta in opisujeta, kako je dojenček zaradi njune hitre in strokovne reakcije ponovno zadihal in odprl oči.

Novomeška policista, ki sta prejšnji teden rešila življenje dojenčku, sta za24ur.compovedala, da sta vesela, da sta bila ob pravem času na pravem mestu, in da so jima osebne izkušnje pomagale pri tem, da se je izšlo tako, kot se je."Zaradi takih trenutkov sva oba rada policista," sta povedala. Zaradi osebne izkušnje posumila na vročinske krče Neverjetno naključje je poskrbelo, da sta se na poti obupani mami in dojenčku, ki je brez znakov življenja obležal v njenem naročju, znašla Verhovnikova in Kulovec, ki sta imela v preteklosti povsem enako izkušnjo s svojima otrokoma. Kot pripovedujeta, sta v kasnejšem pogovoru namreč ugotovila, da so na isto božično jutro leta 2009 Valerijino hči zaradi vročinskih krčev in prenehanja dihanja reševali v bolnišnici v Celju, Boštjanovega sina, ki je zaradi hude virusne okužbe prav tako nehal dihati, pa v bolnišnici v Novem mestu in kasneje v Ljubljani. "Na povsem običajen delovni dan sva bila zgolj po naključju skupaj napotena na preveritev neke informacije, ko nama je med vožnjo nazaj v enoto pred vozilo vsa panična pritekla mlada mamica, ki je v naročju nosila majhnega otročka. Kričala je, da je otrok bolan in naj ji pomagava. Otrok je bil ves bled, močno se je tresel, nato pa je mamici omahnil v naročju brez znakov življenja. Valerija je takoj posumila, da gre za vročinski krč, zato je izstopila iz vozila, mamici iz naročja vzela otroka, ga položila na odejo in pričela z nudenjem pomoči," opisujeta.

Na povsem običajen delovni dan sva bila zgolj po naključju skupaj napotena na preveritev neke informacije, ko nama je med vožnjo nazaj v enoto pred vozilo vsa panična pritekla mlada mamica, ki je v naročju nosila majhnega otročka. Kričala je, da je otrok bolan in da naj ji pomagava. FOTO: PU Novo mesto

Kakšno pomoč sta mu nudila? Valerija je otročka slekla, ga položila v bočni položaj, preverila dihalne poti, pričela z masažo srca ter ga polivala z mrzlo vodo, da mu je zbijala visoko temperaturo. Boštjan je v tem času skušal vzpostaviti kontakt z operativno-komunikacijskim centrom (OKC) in zaprositi za reševalno vozilo, kar pa mu sprva zaradi zasedenosti sistema zvez ni uspelo. Ko je priklical OKC, je kolegom posredoval osnovne informacije in zaprosil za reševalno vozilo. Nato je sodelavki nudil pomoč ter miril pretresene in panične svojce in sosede. Otrok je po nekaj minutah zadihal in odprl oči. V času desetih minut od poslanega zaprosila je na kraj prispela reševalna ekipa ZD Novo mesto, ki je mamico in otroka odpeljala v splošno bolnišnico Novo mesto, kje so jima nudili nadaljnjo pomoč.

Novomeška policista sta vesela, da sta bila ob pravem času na pravem mestu in da so jima osebne izkušnje pomagale pri tem, da se je izšlo tako, kot se je. FOTO: PU Novo mesto