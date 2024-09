Pozvek na hokejskem treningu v domačih Jesenicah

Šolarji znajo povedati, da po počitnicah v šolskih klopeh sedijo že devet dni, za Aleksandra Pozveka pa je bil tokrat prvi. A se ni usedel v šolsko klop, pač pa je stopil na led v šoli hokeja. Na rojstnih Jesenicah ga je namreč pričakalo več kot 40 hokeja željnih otrok. Skupaj so obuli drsalke in se naučili, da se da z disciplino, vztrajnostjo in trdim delom premagati vse izzive. In komu je šlo bolje, otrokom ali Aleksandru?