Pozvekova dolgotrajna kampanja

Nov teden, nov predsednik. Tokrat na vrhu Nove Slovenije. Menjava pa malo spominja na glasbene. Kot takrat, ko so pri Pop Designu Rudana zamenjali za Resnika. Tokrat smo se lotili še enega izziva. Pripravili smo PR-kampanjo za ministrstvo za dolgotrajno oskrbo. Dolgotrajno oskrbo, ki je, kot že ime pove, dolgotrajna. Videli boste tudi ekskluzivni pogovor z Zoranom Jankovićem.