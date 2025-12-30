Naslovnica
Ugašajo luči na policijskih postajah: premalo kadra na lokalni ravni?

Ljubljana, 30. 12. 2025 13.24 pred eno minuto 6 min branja 43

Avtor:
T.H.
Slovenska policistka

Po ukinitvi nočnega dežurstva na še eni policijski postaji v državi, tokrat v Slovenski Bistrici, so se ostro odzvali v Sindikatu policistov Slovenije (SPS). "Policijska postaja v vsakem kraju deluje kot simbol reda in miru. Ko luči ugasnejo in ni več odprte policijske postaje 24 ur na dan niti policijske patrulje v lokalnem okolju, varnost ne bo boljša, prej nasprotno," so prepričani. Menijo, da v resnici ne gre za optimizacijo dela, kot pravijo na notranjem ministrstvu, ampak so takšne poteze posledica kadrovskih težav v Policiji. Na MNZ so v odgovoru za 24ur.com zatrdili, da se zavedajo, da so pričakovanja javnosti glede varnosti upravičeno velika, tudi na Policiji zatrjujejo, da njihov cilj ni umik iz lokalnega okolja.

Kot pravijo v SPS, so na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) lokalni skupnosti zagotovili, da so varnostne razmere na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica stabilne ter da je optimizacija delovnih procesov namenjena učinkovitejšemu delu policije in krajšim odzivnim časom. "Tudi v južni Sloveniji in Novem mestu so bile dolgo 'stabilne razmere', pa čez noč naenkrat niso več," so ob tem oponesli v sindikatu.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
FOTO: Bobo

"Da so za ukinitev nočne dežurne službe na PP Slovenska Bistrica krive morebitne kadrovske težave v policiji, na katere kot sindikat že dlje časa opozarjamo tako oblast kot odgovorne v službah ministrstva in Policije, v obvestilu Policije lokalnemu prebivalstvu v Slovenski Bistrici ne piše nikjer. Po naših izkušnjah je dežurna služba ukinjena zgolj zato, da se lahko sestavi patrulja v dnevnem ali nočnem času vse dni v tednu, kar nakazujejo tudi razpoložljivi podatki iz Slovenske Bistrice," trdijo, da so takšne poteze posledica kadrovskih težav v Policiji, ne pa večje prisotnosti policistov na terenu in hitrejših odzivnih časov.

Odziv Policije in ministrstva na očitke sindikata bodo objavili tudi v naših večernih informativnih oddajah Svet na Kanalu A in 24UR.

Sklicujejo se na podatke, po njihovih besedah pridobljene neposredno iz slovenskobistriške policijske postaje: da je v enoti sistematiziranih 43 delovnih mest policistov. Trenutno je zasedenih samo 26 mest, še dva policista v teh dneh odhajata v pokoj, dva policista pa zaradi zdravniških omejitev delata samo polovičen delovni čas. "Tako je na voljo za operativno delo še 22 policistov (vključno z vodstvom, kriminalisti), kar nakazuje predvsem na kadrovsko stisko brez ustrezne rešitve," so prepričani.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Ob tem so spomnili še, da v kadrovsko pomoč na območje PU Novo mesto zaradi reševanja tamkajšnjega varnostnega vprašanja odhajajo policisti iz vseh enot v Sloveniji, ne glede na lastne kadrovske težave, tudi iz slovenskobistriške in iz takšnih, ki že danes ne morejo izvajati 24-urne patruljne službe na svojem terenu.

Policijska postaja v kraju kot simbol reda in miru

Povzemajo, da je po vsej Sloveniji vsaj 15 policijskih enot, ki ne morejo več zagotavljati 24-urne patruljne službe na terenu vse dni v tednu. "Ali je to optimizacija dela?" se sprašujejo. Bolj kot za ukrepe optimizacije dela policistov po Sloveniji se v SPS bojijo, da gre za prevelik kadrovski primanjkljaj v enotah predvsem na lokalni ravni.

V sindikatu poudarjajo, da ne želijo, da lokalno prebivalstvo tam, kjer že danes ni več dežurnih policistov, marsikje pa tudi ne več 24-urne patruljne službe, zapiranje policijskih enot razume kot umik države iz njihovega okolja.

Slovenska policistka
Slovenska policistka
FOTO: Bobo

"Policijska postaja v vsakem kraju deluje kot simbol reda in miru. Ko luči ugasnejo in ni več odprte policijske postaje 24 ur na dan niti policijske patrulje v lokalnem okolju, varnost ne bo boljša, prej nasprotno," so prepričani.

Nekoč dežurstva na vseh postajah

Spomnili so, da so imele leta 2012 vse policijske postaje organizirano dežurno službo s policisti, ki so bili po njihovih besedah odlični poznavalci terena, saj so pred zasedbo delovnega mesta dežurnega policista delali na terenu, poznali policijsko delo in postopke, številni pa so ta delovna mesta pred upokojitvijo zasedli tudi iz zdravstvenih razlogov.

Ob tem navajajo, da je danes na lokalni in regionalni ravni 1.300 oseb z zdravniškimi omejitvami, zaradi katerih ti ne morejo opravljati policijskega dela v izmenah in ne brez predpisanih zdravniških omejitev: "Večinoma opravljajo zgolj delo v bolj ugodnem delovnem času, brez dvigovanja težkih bremen, dela ponoči in podobno".

Dvom v resnično kadrovsko stanje

Sporočilu za javnost so priložili tabelo, ki prikazuje število zasedenih delovnih mest policistov v Generalni policijski upravi (GPU) in policijskih upravah v obdobju 2012–2025. "Kadrovsko stanje na pogled (mogoče) ni slabo, resničnost pa je drugačna," so pristavili.

Kot pravijo, je razvidno, da se je v zadnjih 13 letih največji upad kadra zgodil na Policijski upravi (PU) Koper, kjer je 269 policistov manj. Na mariborski PU je 242 policistov manj, na novomeški pa 217 policistov manj. V Celju je kadra manj za 151 policistov, v Murski Soboti za 130 manj.

Policijska postaja Ljubljana Moste
Policijska postaja Ljubljana Moste
FOTO: Bobo

"Ob tem ugotavljamo, da na Policijski upravi Ljubljana primanjkuje zgolj 51 policistov glede na primerjalno obdobje iz leta 2012, pri čemer se nam poraja vprašanje, zakaj je tako veliko policijskih enot brez dežurnih policistov 24 ur na dan in številne enote niso več sposobne zagotavljati 24-urne patruljne službe, ob vsej optimizaciji dela," jih zanima.

MNZ: Pričakovanja prebivalcev glede varnosti upravičeno velika

Na MNZ odgovarjajo, da se zavedajo, da so pričakovanja prebivalcev na področju zagotavljanja varnosti upravičeno velika. "Zato prav zagotavljanje varnosti ostaja temeljna in prednostna naloga policije, ne glede na organizacijske spremembe," so zagotovili v odgovoru za 24ur.com.

Ob tem zagotavljajo, da Policija pozorno spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere v državi – na območju vseh policijskih uprav, tudi na območju Policijske uprave Maribor in temu primerno ustrezno organizira delovne procese.

Cilj Policije ni umik iz lokalnega okolja

Tudi v Policiji pravijo, da se zavedajo, da vsaka sprememba v organizaciji dela policijskih enot, zlasti na lokalni ravni, v javnosti upravičeno vzbuja vprašanja in pomisleke. "Varnost ljudi ostaja temeljna naloga policije in naša absolutna prednostna skrb, zato vse odločitve sprejemamo z zavedanjem njihovega vpliva na lokalno okolje," zagotavljajo.

Priznavajo, da je kadrovsko stanje eden ključnih izzivov, s katerimi se soočajo že daljše obdobje. "Manko kadra je realnost, ki je ne skrivamo in tudi ne zmanjšujemo pomena opozoril, ki jih v zvezi s tem podajajo sindikati," zatrjujejo. Dodajajo, da vodstvo policije na vseh ravneh intenzivno izvaja ukrepe za postopno zmanjševanje kadrovskega primanjkljaja: "Tako z zaposlovanjem novih sodelavk in sodelavcev, kot tudi z notranjo prerazporeditvijo nalog ter razbremenjevanjem policistov tam, kjer je to mogoče".

Pojasnjujejo, da odločitve o spremembah organizacije dela, vključno s prilagoditvami nočne dežurne službe v posameznih enotah, niso sprejete lahkotno niti zaradi zanemarjanja lokalnih skupnosti. "Njihov osnovni cilj ni zapiranje policijskih postaj ali zmanjševanje varnosti, temveč zagotavljanje neprekinjene operativne prisotnosti policije in učinkovitega razporejanja omejenih kadrovskih virov, tako da so policisti v največji možni meri prisotni tam, kjer so najbolj potrebni – na terenu," poudarjajo.

Pri odločanju se opirajo na varnostno sliko območja, operativne obremenitve, razpoložljivost kadra ter cilj, da je policija v največji možni meri prisotna tam, kjer jo ljudje najbolj potrebujejo – na terenu, kot pravijo.

Ob tem izpostavljajo, da fizična prisotnost dežurnega policista v objektu sama po sebi še ne pomeni večje varnosti. "Varnost prebivalcev zagotavljajo predvsem policijske patrulje na terenu, hiter odziv na klice in sposobnost učinkovitega ukrepanja, ne glede na organizacijsko obliko dežurne službe v nočnem času. V vseh primerih Policija tudi ob prilagojeni organizaciji dela zagotavlja 24-urno odzivnost prek operativno-komunikacijskih centrov in policijskih patrulj, zato nihče ne ostane brez pomoči, ko jo potrebuje," zagotavljajo.

Ob tem opozarjajo, da organizacije dela ni mogoče voditi po enotni shemi, temveč mora temeljiti na sprotnem spremljanju varnostnih razmer, obremenjenosti enot in dejanske razpoložljivosti kadra.

Statističnih podatkov o tem, koliko enot po Sloveniji ima dežurstvo in na kolikih je bilo ukinjeno, pa ne vodijo, saj pravijo, da je "reorganizacija dela živa stvar", ki jo sproti prilagajajo. 

Kadrovska slika se rahlo izboljšuje

Na očitke o pomanjkanju kadrov odgovarjajo s trenutnimi podatki, za katere pravijo, da kažejo rahlo izboljšanje kadrovske slike: "Gre za zmeren, a statistično jasen porast, ki pomeni prekinitev upadanja. Ta premik pomeni prvo pozitivno spremembo po predhodnem upadanju ter kaže na začetek postopnega okrevanja kadrovskega stanja. V letu 2024 in 2025 je opazen dvig sklenitev zaposlitev skupaj z zmernim upadom prenehanj, kar pomeni, da se razmerje med vstopi in izstopi prvič po več letih premika v pozitivno smer."

Do konca leta 2025 je predvidenih 395 prenehanj delovnega razmerja. Glede na povprečje števila prihodov oziroma novih zaposlitev v zadnjih petih letih, ki znaša 345 novo zaposlenih in upoštevanju zaposlitve vseh 137 kandidatov za policiste drugega letnika, bo razlika med prihodi in odhodi pozitivna, navajajo.

policijske postaje zapiranje dežurstvo nočno kader

Med tradicijo in odgovornostjo: je čas za slovo od ognjemetov?

KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
30. 12. 2025 14.20
Lahko bi filipince zaposlili...
Odgovori
0 0
tv1206802
30. 12. 2025 14.18
Preveč jih je v pisarnah.
Odgovori
+1
1 0
dron
30. 12. 2025 14.18
Glavno, da imata hojesk in njegova mama nadzor nad južno mejo....
Odgovori
+1
1 0
kokicas
30. 12. 2025 14.16
Slabo za sedanjo in prihodnjost. Pa že sedaj kraje, tatvine in prekrški v porastu ker nuhce ne nadzoruje nobenega. Da pa imaš tako slabo policijo pred kameri se pa hvališ je pa državna sramota, pa ne za osebe v uniformi ampak odgovorne.
Odgovori
+1
1 0
a res1
30. 12. 2025 14.15
Vojska naj prevzae ilegalce pa bo. Za kaj neki jo sploh imamo??? So tudi na nekih misijah, doma pa kaos. Razumi, če moreš!!!
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
30. 12. 2025 14.15
Povsem neumno da sploh imamo policijo. Saj kadar koli malo bolj ostro primejo kriminalca ali migranta, jih potem levičarji tožijo po sodiščih. Nekoč je ljudska milica imela proste roke ampak v državi pa je bil red in nobenega kriminala.
Odgovori
+3
3 0
Franci123
30. 12. 2025 14.14
Pa ravno v bistrici ki se spreminja v malo albanijo... Bomo videli kaj bo to potegnilo za sabo predvsem v smislu nočnih aktivnosti.
Odgovori
+3
3 0
RevenKapitalist
30. 12. 2025 14.13
Rutte spet hujska, da se je potrebno pripraviti na spopad z Rusijo in Kitajsko. :) Ce bo kdaj do tega prislo, pa verjamem da ne, boste vsi oblekli vojaske uniforme. Policija bo v prvih bojnih linijah, takoj za njimi vojaki, potem levaki sledijo desni in na koncu normalni ljudje, ce bo potrebno. Najbolje bo, da preventivno odstranimo politike, ki hujskajo h vojni.
Odgovori
+0
2 2
96bimBo
30. 12. 2025 14.10
Politikanti (v SLO ni mamo politikov) uničujejo policijo od osamosvojitve naprej. Zdaj imamo, kar imamo. Ja, odgovorne so prav VSE vlade, brez izjeme.
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
30. 12. 2025 14.03
Holobizem v vsem svojem sijaju. Ni policajev, zdravnikov, medicinskega osebja, učiteljev,.... razvrednotenje poklicev se pod to Vlado nadaljuje.
Odgovori
+9
10 1
Morgoth
30. 12. 2025 14.03
Upam, da bo pernati prvi in zadnji, ki bo hudo potreboval pomoč policije, ampak je ne bo dobil!
Odgovori
+11
11 0
Naiskreni
30. 12. 2025 14.02
To smo čakali.. 💪👍anarhijaa 🤣🤣
Odgovori
+5
6 1
proofreader
30. 12. 2025 14.02
Preveč dela imajo z izvajanjem taksi prevozov. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 88 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 81 na območju PU Novo mesto, 7 na območju PU Maribor. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Afganistana (30), Turčije (10), Kitajske (9).
Odgovori
+13
13 0
proofreader
30. 12. 2025 14.01
Skrajni levičarji pa so se pritoževali, da je bilo pod Hojsom preveč policije? In niso mogli protestirati proti ukrepom za omejevanje širjenja virusa.
Odgovori
+10
12 2
Komentator aligator
30. 12. 2025 14.01
V Albanski Bistrici živi miroljuben narod.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
30. 12. 2025 14.00
Robi, zakaj gre pod teboj vse navzdol? Kaj se dogaja?
Odgovori
+10
10 0
Victoria13
30. 12. 2025 13.58
Kdo si sploh želi v današnjih časih biti policaj, ko zakonodaja ščiti kriminalce bolj kot policaje....
Odgovori
+17
17 0
PoldeVeliki
30. 12. 2025 13.56
To je pa Golobizem. Policiste imajo na meji kot taksiste, da vozijo ileglane migrante v notranjost države.
Odgovori
+19
20 1
Victoria13
30. 12. 2025 14.00
Zraven pa nevladne organizacije, ki policaje obravnavajo kot kriminalce, nezakonite migrante pa kot bogove!!!
Odgovori
+15
15 0
kranjski janezz
30. 12. 2025 13.53
po korupciji smo pa hujši od nigerije itd
Odgovori
+15
15 0
patriot11
30. 12. 2025 13.51
Na TV pa takšna hvala, da na Dolenjskem skoraj ni prekrškov.
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
