S turističnim bonom na Posestvo Brdo

Brunch z okusno hrano ob prijetni glasbeni spremljavi. Jedi so pripravljene izdomačih in svežih živil lokalnih pridelovalcev. → Vsako nedeljo ob 10.30

Dogodke poslovne narave lahko organizirate v Kongresnem centru Brdo, nekaj kapacitet pa ponuja tudi hotel. Dve sodobno opremljeni konferenčni dvorani skupaj sprejmeta do 50 ljudi. Dvorana Elegans sprejme do 40 ljudi, sejna soba pa do 10 ljudi. → Rezervacija: prodaja@brdo.si

Posestvo Brdo je odlična lokacija za druženje s sodelavci, saj organizirajo različne oblike »team buildingov«: ribolov, dimljenje postrvi, fotolov, nordijska hoja in kolesarjenje po lovišču so le nekatere od izvirnih idej.

Ponudba je domača, lokalna in ekološka, sestavine pa sezonske in sveže. Kuharska ekipa sodeluje z okoliškimi kmetijami in ustvarja lastne, hišne produkte. Izkušeni sommelierji priporočajo izbrana slovenska vina iz nabora vseh vinorodnih dežel, terasa restavracije pa nudi čudovit pogled na Kamniško-Savinjske Alpe. → Rezervacija: recepcija@brdo.si

Posestvo doživetij

Posestvo Brdo v sebi združuje slikovito naravo in bogato zgodovino. Park Brdo vas bo navdušil s številnimi sprehajalnimi potmi, drevoredi, jezerci in mostički, v vseh letnih časih. Renesančni grad Brdo in s slamo kriti kozolci toplarji so le del bogate dediščine, ki je tu temelje postavila že pred več kot 500 leti.

Na posestvu so na voljo različna doživetja in aktivnosti:

Golf

Uživajte v svetu golfa na naravnem igrišču z devetimi luknjami. Na voljo je tudi vadišče za dolge udarce ter zelenici za čipanje in patanje.

Doživetja s konji

Na Brdu domuje 12 lipicancev. Osvojite njihov svet skozi programe konjeništva.

→ 15-minutni program konjeništva,

→ 30-minutni program konjeništva,

→ 45-program konjeništva,

→ terensko jahanje.



V ritmu konjskih kopit

Po Parku Brdo vas zapeljejo z elegantno kočijo, na kateri se boste počutili kot visoki gosti, ki pridejo na protokolarni obisk. Kočije so zgodovinske vrednosti in hkrati sprejmejo do pet odraslih potnikov.

→ 20-minutna vožnja s kočijo po Parku Brdo,

→ 45-minutna vožnja s kočijo po zaprtem delu Posestva Brdo.

Zimski vozni red (21. 9.–16. 4.):

→ Torek, sreda, petek, sobota in nedelja od 14.30 do 16.00.

Piknik košarica

Kulinarično doživetje z Okusi Brda in lokalnimi dobrotami v prelepi naravi Parka Brdo.

Z električnim golf vozilom odkrivate skrite kotičke Parka Brdo, si izberete mesto, kjer razgrnete odejo, nato pa uživate v dobrotah, ki so jih za vas pripravili brdski kuharski mojstri.



Izbirate lahko med dvema menijema:

→ Brdska košarica z divjačino,

→ Brdska košarica s postrvjo.



Noč v brdski divjini

Edinstvena nočitev v koči sredi brdskega gozda za dva.

Vključuje:

→ domačo večerjo,

→ prigrizek,

→ steklenico vina,

→ zajtrk z dobrotami Okusov Brda,

→ uporabo savne.



→ Nakup in rezervacija doživetij in aktivnosti: park@brdo.si



