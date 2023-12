Praktični primeri SEO optimizacije za naše stranke

SEO optimizacija je eno izmed najučinkovitejših orodij za izboljšanje spletnega nastopa in vidljivosti na iskalnikih. V podjetju Web Center si prizadevamo, da zagotovimo odlične rezultate za naše stranke. Spodaj so navedeni primeri naših strank, ki so uspešno izboljšale svojo spletno prisotnost s pomočjo on site optimizacije .

Iskanja ključna beseda + lokacija, ki niso lokacijska iskanja

Pri analizi iskalnih poizvedb na področju del smo opazili, da je veliko iskanj, ki se nanašajo na lokacijo dela. Zato smo na domenah workforce.si , workforce.rs in workforce.hr dodali nove lokacijske strani.

Za študentski servis Mjob smo dodali nove strani, kot so, Študentska dela Maribor , Poslovi za studente Beograd , ..To je omogočilo, da se stranke lažje znajdejo in najdejo prave informacije glede študentskih del v svojem mestu.

Alliance ASE

Podjetju Alliance ASE smo uredili obstoječo spletno stran, tako da smo vanjo vključili ustrezne ključne besede, prilagodili meta opise in naslove ter izvedli optimizacijo slik. Ta pristop je pripomogel k izboljšanju uvrstitve njihove spletne strani na iskalnikih in povečanju obiska za stran kids pump track .

Kompas Celje

V podjetju Kompas Celje smo se lotili optimizacije obstoječe spletne strani. Uporabili smo pravilne ključne besede in spremenili URL naslov, pri čemer smo stran preimenovali v Croatia Cruises . Ta preprosta, a učinkovita sprememba je pomagala izboljšati pozicijo strani na iskalnikih.

Uspeh s Kategorijo "Slovenska Vina"

Za podjetje Evino smo se osredotočili na njihovo kategorijo slovenska vina . S pomočjo on site optimizacije smo dosegli visoke uvrstitve za ključno besedo slovenska vina. Pravilna uporaba ključnih besed v besedilu, meta opisih in naslovih je prispevala k temu, da se njihova spletna stran pojavlja med prvimi rezultati na iskalnikih.

Potrebujete SEO optimizacijo vaše spletne strani?