Akrobacije, hoja po drogu, žongliranje, kotalkanje po mizi, ples, takšen in drugačen, trampolin ... vse sočno zabeljeno z obilo humorja vseh vrst. V Cankarjev dom prihaja Cirkus Le Roux. Cirkuški spektakel nas bo zabaval kar štiri decembrske večere v Gallusovi dvorani, tudi na silvestrovo!

icon-expand Telo na meji zmogljivosti v cirkuški predstavi Jelen v žarometih. FOTO: František Ortmann

Drzna predstava, ki je navdušuje občinstvo, Jelen v žarometih, je počastitev filmske umetnosti, sodobnega cirkusa in smisla človeškega življenja v vsej njegovi komičnosti, nerodnosti in sijaju. Je hitro tempirana predstava s filigransko, filmsko estetiko, ki jo preveva sanjska atmosfera. Z nizom nenavadnih, karizmatičnih, komičnih in nastopaških likov govori o edinstvenosti, krhkosti in toplini medčloveških odnosov. Jelen v žarometih je prava sladica v pestrem naboru sodobnega cirkusa. Je predstava vrtoglavega in spreminjajočega se ritma, lahko je huronsko zabavna in neverjetno hitra, lahko pa tudi nežna, uglajena, a že naslednji trenutek prava parada akrobatskih spretnosti. Jelen v žarometih je prava cirkuška bomba. Paša za oči, telo in duha. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Cankarjevega doma, nepozaben cirkuški spektakel bo na sporedu od 28. do 31. decembra.

Navdih cirkuške predstave cirkusa Le Roux je zgodba o družini, izgubi in življenju, povedana z ekscentrično in komično spletko, ki zajema pri francoskem filmskem novem valu in neodvisnem filmu sedemdesetih let. Takole gre: gospodična Betty je umrla. Njeni trije otroci se za pripravo pogreba zberejo v podeželskem družinskem domu. Vendar gladino razburka prihod skrivnostnega neznanca, ki spet združeno družino pahne v kaos. In (takšen ali drugačen) cirkus se lahko začne in zaplete do nerazpoznavnosti. Akrobacije, hoja po drogu, žongliranje, kotalkanje po mizi, ples, takšen in drugačen, trampolin ... vse sočno zabeljeno z obilo humorja vseh vrst.

icon-expand Cirkus Le Roux premika meje mogočega. FOTO: František Ortmann

Francoska cirkuška skupina Cirkus Le Roux s sedežem v francoski regiji Nova Akvitanija je bila ustanovljena leta 2014. Od začetka skupina ustvarja omamne, še nikoli videne svetove, zaznamovane s samosvojimi idejami in najrazličnejšimi umetniškimi vplivi. Izredno zahtevno cirkuško urjenje artistov omogoča premikanje fizičnih meja, hkrati pa zagotavlja, da akrobatske discipline postanejo gonilo pripovedovanja zgodb, da besede odstopijo prostor akrobacijam. Dela tako z lahkoto oživijo kot ganljivi cirkuško-gledališki biseri, ki izvirno in duhovito spregovorijo v vsem razumljivem in spektakelskem jeziku.

icon-expand Osupljive akrobacije FOTO: Victor Delfim