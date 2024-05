'Prava in najboljša možna odločitev za Slovenijo'

"Stremeli smo k družbi, ki jo opredeljujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost in solidarnost. Vrednote, ki jih cenimo še danes," je zapisal.

Vstop Slovenije v EU je označil za zgodovinski dogodek, ki je utrdil našo pripadnost vrednotam moderne evropske demokracije: spoštovanju človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanju človekovih pravic.

Spomnil je, da je Slovenija s članstvom dobila pravico do soodločanja o evropski zakonodaji in soustvarjanja prihodnosti Evrope, slovenščina pa je postala uradni jezik EU.

"V dveh desetletjih članstva Slovenije v evropski družini se je svet opazno spremenil. Z njim pa seveda tudi Slovenija. A te spremembe zgolj utrjujejo spoznanje, da je bil vstop naše države v EU pred 20 leti prava in najboljša možna odločitev za dobrobit slovenskih državljank in državljanov," je v poslanici zapisal Robert Golob .

V povprečju smo bili mlajši in vozili novejše avtomobile

Golob je v poslanici poudaril, da se lahko prosto gibljemo, poslujemo, študiramo ali zaposlimo kjerkoli v Evropi, slovenska podjetja pa lahko s svojimi izdelki in storitvami sodelujejo na enotnem trgu. Poleg tega telefonske in spletne storitve ter plačilne kartice lahko v uniji uporabljamo brez dodatnih stroškov.

Članstvo v EU po Golobovih besedah sicer ne prinaša le prednosti, ampak nam nalaga tudi odgovornosti. Med njimi so varovanje pravic, vrednot in svoboščin ter proaktivno in konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju skupne prihodnosti.

"Danes se zavedamo, da smo v vse bolj nestabilnem svetu hitrih sprememb lahko močnejši le, če držimo skupaj," je poudaril. Pri tem je izpostavil pomen miru, solidarnosti in enotnosti, ki da se jih še posebej zavedajo države, ki želijo postati članice EU. Slovenija na tej poti še posebej podpira države Zahodnega Balkana, katerih stabilnost in napredek sta po besedah predsednika vlade v našem skupnem interesu.

Von der Leyen: Zahvaljujoč vašemu članstvu se je tudi Evropa spremenila na bolje

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v videonagovoru čestitala Sloveniji ob 20. obletnici vstopa v Evropsko unijo. Izpostavila je, da so bili Slovenci vedno zgled pri izkazovanju solidarnosti do drugih Evropejcev.

"Zahvaljujoč vašemu članstvu se je tudi Evropa spremenila na bolje. Slovenci ste bili vedno zgled pri izkazovanju solidarnosti do drugih Evropejcev. Vedno ste bili pripravljeni pomagati sosedom v težkih časih," je poudarila predsednica Evropske komisije.

"Vedno ste nas opominjali, da naša unija še ni popolna in da so vsi prebivalci Zahodnega Balkana del te družine. S Slovenijo je Evropa močnejša, tako kot ste z Evropi močnejši vi," je dodala.