Prava izbira klime še pred poletjem

Prav tako vam Daikin ponuja možnost nagrajenega dizajna za vašo klimatsko napravo. S tako številnimi vrstami notranjih enot ustvarjajo notranjo klimo po vaših željah, ki se najboljše zliva z notranjim interierjem bivalnega prostora. Daikin klimatske naprave so zelo tihe. Zvočni tlak je merjen v dB, občuten na razdalji od 1m do 5m notranje enote. Nižja kot je številka, tišje je delovanje. Določene Daikin naprave so skoraj neslišne, saj dosegajo glasnost le 19 dB. Tako boste vaš prostor še naprej lahko koristili za sprostitev, v ustrezno ohlajenem ambientu.

Prvo vprašanje je, koliko prostorov želite klimatizirati? Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je potrebno upoštevati velikost prostora. Izbirate lahko med enojno split enoto ali večdelni deljeni sistemom. Split enojna enota pomeni, da je enota v vašem domu povezana z eno zunanjo enoto. To je optimalna rešitev za klimatiziranje enega prostora v vašem domu. Večdelni deljeni sistem vam omogoča, da imate več notranjih enot, ki so povezane v eno zunanjo enoto. S tem lahko ustvarite popolno klimo v več prostorih vašega doma.

Tretje vprašanje se nanaša na to, kako veliki je prostor, v katere nameravate namestiti enoto? Višina prostora in velikost sobe v kvadratnih metrih določata moč. Z izbiro primerne moči klimatske naprave se izognemo previsokim stroškom in neučinkoviti porabi, pri čemer je potrebno upoštevati velikost prostora. Na primerno moč vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so lega prostora in steklene površine.

Pri četrtem in petem vprašanju je pomembno, da razmislite, kje bi lahko postavili zunanjo enoto, ter kako oddaljena bo zunanja enota od notranjih enot? Potrebno je vedeti, da krajša kot je razdalja med zunanjo in notranjo enoto, lažja in učinkovitejša je vgradnja. Način montaže klimatske naprave je lahko stenski, stropni ali talni.

Šesto vprašanje pa se nanaša na to, za kaj točno želite uporabljati svojo klimatsko napravo? Samo za hlajenje ali tudi ogrevanje? Ali mora imeti enota integriran alergeni filter, vlažilec in tedenski urnik delovanja? Zelo pomembno vprašanje je, ali želite nadzirati svojo klimatsko napravo prek spletnega programa Daikin Controller? Območje ogrevanja pove pomembne informacije o razponu delovanja ogrevanja glede na zunanje temperature. Klimatsko napravo lahko nadzorujete od kjer koli, kadar koli. Enoto preprosto povežite z Wi-Fi vmesnikom in prenesete aplikacijo Daikin Online Controller. Preko telefona lahko upravljate s termostatom, nastavljate temperaturne urnike in imejte popolni pregled nad porabo energije.

In ko boste imeli odgovore na vseh 6 vprašanj, vam lahko naš vam najbližji Home Comfort Expert partner pomaga pri iskanju vaše popolne rešitve. Slednji vam bo predstavil natančen načrt in ponudbo, na podlagi vaših želja in potreb. Lahko pa tudi obiščete Daikin iskalnik klimatskih naprav na https://iskalnik-klimatskih-naprav.daikin.si/, kjer boste lahko izbrali tip klimatske naprave, ki popolnoma ustreza velikosti vašega prostora, glasnosti, ki si jo želite, barvi, ki vam je blizu, razred učinkovitosti, ki ga pričakujete ipd. Ne čakajte predolgo in odgovorite na vseh šest zastavljenih vprašanj, ter poiščite vam najbližjega Daikin Home Comfort Expert partnerja na https://www.daikin.si/sl_sl/resitve/za-vas-dom/hlajenje.html ali pa svojo rešitev poiščite v iskalniku Daikin klimatskih naprav, kjer lahko ocenite tudi vrednost vaše investicije.

Naročnik oglasa je Daikin.