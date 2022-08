Prava izbira: prehransko ustreznejša ponudba obrokov

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 – Dober tek, Slovenija, s sloganom "Zdravo uživaj & več gibaj", ima vizijo povečati in izboljšati ponudbo kakovostnih, zdravju koristnih obrokov pri ponudnikih v gostinstvu in turizmu. Zato je Ministrstvo za zdravje v okviru projekta "Dober tek, študent" finančno omogočila razvoj kriterijev in postopkov za pridobitev simbola Prava izbira. Na NIJZ so tako skupaj s Turistično gostinsko zbornico Slovenije za gostince pripravili sklop teoretičnih in praktičnih usposabljanj, ki vključujejo tudi udeležbo v demonstracijski kuhinji Društva kuharjev in slaščičarjev, razvili so kriterije za podeljevanje simbola ter priročnik za gostince Zakuhajmo pravo izbiro.

Glavni namen projekta je uveljavitev simbola Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo ne le pri čim več študentskih ponudnikih, ampak to možnost ponuditi tudi vsem ostalim gostinskim in turističnim ponudnikom, kot so zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd., kjer prav tako obstajajo možnosti za izboljšave. Simbol Prava izbira označuje tudi prehransko ugodnejšo ponudbo obrokov.