Prava ljubezen do kuhanja se skriva tudi za domačimi štedilniki

Vedno več Slovencev si zaviha rokave, pogumno poseže po kuhalnici in med brbotajočimi lonci išče ravnovesje med sodobnimi okusi in dediščino receptov naših babic. K priljubljenosti kuhanja so v zadnjih letih močno prispevale tudi televizijske kuharske oddaje, med njimi šov Masterchef, ki mimogrede že išče nove tekmovalce za svojo 12. sezono. Kuhanje je postalo več kot le dnevna rutina. Je ustvarjanje, sprostitev in dokaz, da tudi doma lahko nastajajo prave kulinarične mojstrovine.