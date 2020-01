Prava paša za oči: velika jata delfinov v Piranu

Okrog 30 delfinov je te dni razveseljevalo radovedne poglede v Piranskem zalivu. To je prvo opažanje prikupnih živali v slovenskem morju v tem letu, so povedali z društva Morigenos. V skupini so bile tudi mame z mladički. Večino delfinov sicer zelo dobro poznajo, nekatere že 19 let.

Ribiči pogosto obveščajo društvo Morigenos o delfinih in njihovem početju. FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos

Delfine je pri Piranu opazil lokalni ribič in poklical Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos, ki preučujejo in spremljajo delfine v slovenskih vodah, raziskave pa izvajajo tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. "Z ribiči dobro sodelujemo, pogosto nas obveščajo o svojih opažanjih. To nam zelo pomaga pri zbiranju dodatnih podatkov in v tem primeru smo se lahko hitro odzvali ter šli tja, kjer jih je ribič opazil," je zadovoljen ustanovitelj in predsednik društva Morigenos Tilen Genov.

Delfinom enkrat paše, da se družijo v večjih skupinah, drugič v dvoje, sem in tja so radi sami. FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos

Genov je ocenil, da je bilo v skupini od 20 do 30 delfinov, v kateri so bile tudi mame z mladički. Večino delfinov, ki so jih spremljajo, zelo dobro poznajo, nekatere med njimi že 19 let. Tisti, ki ste pred leti posvojili delfinko Moni, boste verjetno veseli informacije, da so jo opazili z mladičem."To so živali, ki se gibajo po celotnem Tržaškem zalivu in tudi severozahodni Istri. Tako da vemo, da plavajo tako v italijanskih kot slovenskih in hrvaških vodah. So pa to živali, ki tukaj živijo celo leto in jih redno videvamo, tako da ta jata ni nič nenavadnega. Se pa seveda gibajo na velikem območju, tako da niso neprestano samo v slovenskih ali samo v italijanskih vodah,"je pojasnil Genov.

Delfini v Piranskem zalivu FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos

Društvo Morigenos vabi na 8. Noč delfinov, ki bo v soboto, 18. januarja, v Mestnem muzeju Ljubljana od 18.30 dalje. Predsednik društva bo delil najbolj zanimive dogodke, ki so se pripetili v društvu v prejšnjem letu, poleg tega pa bo predstavil najnovejše raziskave in dognanja s področja raziskovanja delfinov. —Društvo Morigenos

Delfini so družabni, zato so večino časa v skupinah Čeprav se nam laikom morda zdi, da je tako velika jata malce nenavadna, pa je to običajen pojav, je zatrdil Genov. Delfini se namreč združujejo v različno velike skupine – v eni je lahko tudi 50 delfinov – lahko pa ena žival plava sama. In od česa je odvisno, ali je morski sesalec samotar ali družabno bitje? "Delno je to odvisno od razporeditve in razpoložljivosti njihovega plena. Včasih se delfini razbijejo v več manjših skupin ali pa hrano iščejo posamično. Včasih pa se združijo v večje jate. Je pa to vezano tudi na njihovo socialno strukturo, saj so družabne živali, ki so večino časa vseeno v skupinah. Je pa ta postavitev skupin fleksibilna in fluidna. Lahko iste delfine vidimo en dan skupaj, že naslednji dan enega samega od teh in dan kasneje istega še večji skupini,"je razložil Genov, da delfin, ki plava sam, ni samotar.

Delfini v Piranskem zalivu FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos

Je pa društvo Morigenos lani objavilo odmevnejšo raziskavo. Pokazala je, da je naša populacija delfinov strukturirana v tri socialne skupine, ki imajo zelo močne vezi prijateljstva znotraj skupine in se ne družijo pogosto s pripadniki drugih socialnih skupin. "Ta prijateljstva so zelo stabilna in dolgotrajna," je strnil Tilen Genov. Delfine je z morja opazoval tudi Tomaž Kocjančič in posnetke objavil na Facebook strani.