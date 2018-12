Prave zime ni na vidiku vsaj še en teden

Kakšno vreme nas čaka danes?

Nižine je ponoči večinoma prekrila nizka oblačnost, ki sega do nadmorske višine okoli 700 metrov. V višjih legah in na Primorskem je več jasnine. Jutranje temperature se v večjem delu države gibajo okoli ledišča. Na Goriškem sta 2, ob morju pa 5 stopinj Celzija.

Dopoldne bo ponekod še oblačno ali megleno, sredi dneva pa bo zapihal jugozahodni veter ter odpihnil meglo z dolin in kotlin. Bolj oblačno bo popoldne le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo zvečer možen rahel dež, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Popoldanske temperature bodo zelo visoke za ta čas. Najtopleje bo na vzhodu države, kjer se bo ogrelo do 13 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji in ob morju pričakujemo 11 stopinj Celzija, 2 stopinji manj bosta na Gorenjskem.

Kakšni so obeti za prihodnje dni?

V soboto zjutraj bo deževalo, meja sneženja se bo spustila na okoli 600 metrov. Zapihal bo okrepljen severnik, na Primorskem burja. Popoldne se bo zjasnilo, veter bo obrnil na jugozahodno smer.

V nedeljo se bo oblačnost spreminjala. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bo okoli ničle, popoldne pa 10 stopinj Celzija.