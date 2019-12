Prave zime vsaj do 20. decembra še ne bo

Če že nimamo snega, pa so bile vsaj temperature večji del tedna letnemu času primerne. Te so ob kombinaciji z visoko vlago v zraku naravo okrasile z bolj ali manj debelo plastjo ivja. A višine je že v četrtek dosegel toplejši zrak, ki se je včeraj ob jugozahodnem vetru spustil tudi v nekatere nižine in živo srebro potisnil v višave. Po podatkih Arsa se je v Osilnici ogrelo kar do 14 stopinj Celzija. Povsem drugače je bilo po nižinah severovzhodne Slovenije, kjer so še vztrajala jezera hladnega zraka. V Slovenskih Konjicah je temperatura šele popoldne prilezla malo nad ničlo.

Tudi nedelja bo topla z jugozahodnikom

V jasni in mirni noči je nižine vzhodne in osrednje Slovenije spet prekrila megla ali nizka oblačnost, katere zgornja meja je bila zgodaj zjutraj na nadmorski višini med 400 in 700 metrov. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še oblačno ali megleno, sredi dneva pa bo zapihal jugozahodni veter ter odpihnil meglo iz dolin in kotlin. Bolj oblačno bo popoldne na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko proti večeru pade kakšna kaplja dežja, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Temperature bodo zelo visoke za ta čas. Najtopleje bo v jugovzhodni Sloveniji in na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 12, morda kje tudi do 13 stopinj Celzija. Drugod bo od 6 do 11 stopinj Celzija.