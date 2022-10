Pravi čas je, da se odpravite po svoj novi par čevljev – zlasti če jih lahko dobite po znižani ceni!

Ste že začeli nositi škornje in gležnjarje?

Vpadljivi modeli retro škornjev in gležnjarjev so že konec poletja preplavili družabne mreže, modne portale in revije. Številne vplivnice jih kombinirajo z mini krili in oblekami, poleg tega pa so tu tudi očarljive in zares zapeljive kombinacije z lahkotnimi daljšimi krili in ostalimi bolj poletnimi kosi, ki se za trenutek popolnoma prilagodijo prehodni sezoni z dodatkom pletene jopice ali puloverja. Dolga obleka s cvetličnimi vzorci, krajši pulover do pasu in škornji kot pravi modni dodatek bo vedno za nas najbolj romantični stajling za jesen.