'Pravi' moški? Ne, hvala!

Ob vse glasnejših klicih, ki nas pozivajo k ustvarjanju pravih družin, prevzemanju pravih spolnih vlog in sprejemanju domnevno naravnega reda stvari, v katerem mora biti pravi moški nadrejen pravi ženski, je nujno razumeti, v kakšen svet nas znanilci in častilci te slovenske klenosti pravzaprav napeljujejo.

Kdo je pravi moški in zakaj je toksičen?

To, čemur danes pravimo prava moškost, ni nebeška dediščina, ki bi jo s testosteronom moški prinesli na ta svet, ampak so z neenakim razmerjem moči med spoloma pogojeni in aktivno naučeni vzorci čustvovanja, ravnanja in mišljenja, s katerimi se pravi moški najprej navadno srečajo že v svojih pravih družinah.

Tam so dečki vzgajani v ideal moškosti (ki je seveda čisto nasprotje ženskosti), ki sloni na piedestalu fizične moči in izjemne racionalnosti (nasproti fizični in mentalni šibkosti žensk), uspehu, zanesljivosti, trdnosti, avtoritativnosti, bogastvu in videzu, ki na vsakem koraku izraža pravost in pripravljenost, da med neštetimi šibkimi, nežnimi bitji, ki so manjvrednega spola, za katere mnogi še vedno menijo, da se oblačijo in urejajo za njihov pogled, najprej ocenijo, nato pa si izberejo svoj plen. Kot lovci.

A vse to opisano je ideal, ki je za večino moških nedosegljiv, ob tem, da je škodljiv za vse moške in ženske. Kljub temu, da se moškost pojavlja v raznih formah, družba sprejema ali slavi zgolj določene oblike, ki so pogojene z nenehnim izkazovanjem oziroma potrjevanjem že opisanih atributov, ki naj bi potrjevala identiteto moškosti.

Ker je doseganje te identitete oteženo in ker je moškost v praksi v naši okolici potrjevana skozi poustvarjanje mačizma in patriarhata (ta svet je moškosrediščen, čustva pa z moškostjo nimajo povezave), se lahko posamezniki z namenom dokazovanja svoje moškosti ali v stiski pred nedoseganjem ideala moškosti do svoje okolice vedejo nasilno, s čimer želijo dokazovati, utrjevati ali znova prevzemati premoč nad drugimi. Na ta način toksična moškost, poleg normalizatorja ženske drugosti, postane tudi legalizator nasilja.