Pravica do nadomestila plače: 1842 vlog za 13.199 oseb

Potem ko se je v ponedeljek iztekel prvi rok za koriščenje ukrepov državnega subvencioniranja višje sile in čakanja na delo, ki ju je ob poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so na Zavodu RS za zaposlovanje od delodajalcev skupaj prejeli 1842 vlog za 13.199 oseb, so pojasnili.

Kot so navedli na zavodu, so delodajalci oddali 436 vlog za 4325 oseb za začasno čakanje na delo in 1406 vlog za 8874 oseb za višjo silo. Delodajalci lahko vloge za povračilo nadomestila plače v primeru višje sile in delnega povračila nadomestila plače za delavca na začasnem čakanju na delo elektronsko vlagajo prek portala za delodajalce, vzpostavljenega pri zavodu, pri čemer se morajo pred prvo uporabo registrirati. Pri koriščenju višje sile morajo priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na njen nastanek, pri čakanju na delo pa izjavo za pravilnost podatkov, za katero kazensko in materialno odgovarjajo; izjavo, da bodo zaposlenim izplačali plačo in vsa nadomestila, ter dokazila o napotitvi na čakanje. Zavod bo o popolnih vlogah odločil v 15 dneh. Pri višji sili bo datum izplačila nadomestil delodajalcem zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače, pri čakanju pa 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Pravica do nadomestila plače delavcu pri višji sili sicer znaša 80 odstotkov osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega oz. od 3. avgusta do 31. decembra. Upravičeno izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, bo država delodajalcem povrnila v celoti. Tudi nadomestilo plače na začasnem čakanju na delo znaša 80 odstotkov nadomestila plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. Ukrep je na voljo od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja, država pa bo zagotovila višino delnega povračila nadomestila plače v višini 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II), pri čemer je višina nadomestila omejena z višino povprečne mesečne plače v državi za mesec maj 2023.