Pravica do odklopa: delodajalci morajo ukrepe sprejeti do 16. novembra

Slovenija je ena izmed prvih držav, ki je lani novembra uzakonila pravico do odklopa - to pomeni, da mora delodajalec zagotoviti, da ne posega v prosti čas delavca v času dnevnega ali tedenskega počitka, izrabe letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela. Delodajalci morajo ustrezne ukrepe glede pravice do odklopa sprejeti do 16. novembra 2024. Več o tem bo ob 12. uri povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Izjavo bomo prenašali v živo.

Biti vedno dosegljiv je postala realnost mnogih delovnih mest, pri čemer pričakovanje po nenehni dostopnosti ustvarja pritisk na zaposlene in predstavlja tveganje za varnost ter zdravje zaposlenih, so že pred časom zapisali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in opomnili, da je Slovenija ena izmed prvih držav, ki je lani novembra uzakonila pravico do odklopa s sprejemom novele Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1D).

Luka Mesec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Pravica do odklopa pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ne bo na razpolago delodajalcu, hkrati pa tudi obveznost, da z namenom konkretizacije te pravice delodajalec sprejme ustrezne ukrepe," so sporočili z ministrstva. "Dopust je namenjen temu, da se delavci spočijejo in se vsaj enkrat na leto odklopijo od svoje službe. V praksi pa se pogosto dogaja, da med dopustom odgovarjajo na sporočila, e-maile in klice. Posledično z dopusta pridejo enako izgoreli, pod stresom in pod pritiskom," je poudaril sekretar Dan Juvan in dodal, da nenehna dosegljivost vpliva tudi na zanemarjanje osebnih odnosov ter posledično na duševno zdravje delavcev.

Delodajalci morajo ukrepe sprejeti do 16. novembra, v nasprotnem primeru jih lahko doleti denarna kazen.