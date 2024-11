Pravica do odklopa: kaj sploh je odklop?

Zaradi vse več delovnih nalog, ki se nadaljujejo tudi po končanem delovniku, mnogi zaposleni trpijo zaradi stalnega stresa, kar vodi v začaran krog izčrpanosti, pojasnjuje dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Poudarja, da gre za utrujenega človeka oziroma delavca. "Po možnosti je še nespečen in ga preganjajo problemi točnega izvajanja časovne stiske. Tako kot bi ves čas prehitevali v škarje. In jasno je, da ta stres ustvarja kronično stisko, ki enkrat pripelje do nekega vrha, ko človek preprosto ne more več," je pojasnila in dodala, da si vsak delodajalec želi produktivnega zaposlenega.

"Delavec v dobrem duševnem zdravju je visoko motiviran, je vesel nad svojim delom, ne vidi preprek in bo seveda bistveno več in kvalitetnejše naredil," je povedala in zato ukrep - pravice do odklopa pozdravlja.

"A veste to je tudi sporočilnost velika - jaz nisem tvoja lastnina, jaz z tabo ne razpolagam v vsakem trenutku, ker tvoj prosti čas je tvoja lastnina in ti z njim lahko delaš natanko kar želiš," je povedala, a opozarja, da smo naredili premalo, da bi napolnili odklop z vsebino. "O tem se pravzaprav nihče ne sprašuje. S čim bomo napolnili pravico do odklopa? Imamo pravico, super je da smo ukrep sprejeli, ampak dajmo ljudem ponudit več vsebine," je povedala. Po njenem mnenju namreč nismo nič naredili, če delavcu ponudimo pravico do odklopa, ki pa ga znova izkoristi z gledanjem v različne zaslone.