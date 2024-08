Pravica do odklopa: delodajalcem do jeseni čas, da sprejmejo ukrepe

Kaj to pomeni? Delavec v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da se v praksi pogosto dogaja, da delavci odgovarjajo na sporočila, e-maile in klice. "Posledično z dopusta pridejo enako izgoreli, pod stresom in pod pritiskom. Nenehna dosegljivost vpliva tudi na zanemarjanje osebnih odnosov ter posledično na duševno zdravje delavcev. Zato smo pravico do odklopa vpisali v zakon, ki delodajalcem nalaga, da morajo v sodelovanju z zaposlenimi sprejeti ukrepe za zagotovitev pravice do odklopa oziroma zagotoviti, da delavci ne bodo na voljo delodajalcu, kadar so na dopustu."

Kakšne ukrepe bi podjetja lahko sprejela?

Na ministrstvu ob tem navajajo primere iz ostalih držav Evropske unije, kjer so konkretizirali pravico do odklopa.

"Podjetje Volkswagen je recimo leta 2011 uvedlo politiko, po kateri 30 minut po koncu izmene izklopi svoje strežnike elektronske pošte in jih ponovno zažene 30 minut pred začetkom naslednje izmene. Podjetje Daimler je uvedlo edinstveno funkcijo "Pošta na dopustu", ki zaposlenim omogoča, da med dopustom nastavijo samodejni odgovor na e-pošto, ki izbriše prejeto e-pošto in pošiljatelja obvesti o izbrisu. Če je zadeva nujna, se pošiljatelju posredujejo drugi kontakti," so zapisali na ministrstvu in dodali, da je učinek take politike boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter prispeva k bolj zdravemu in produktivnemu delovnemu mestu.