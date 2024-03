Pravica do pozabe: tisti, ki so preboleli raka, ne bodo več diskriminirani

"Osebe, ki so kadar koli prebolele raka, bodo imele do kreditnih in zavarovalniških produktov enak dostop kot vsi ostali," je ministrica povedala na novinarski konferenci po seji. "Za tiste, ki so kot otroci, mladostniki ali mlajši odrasli zboleli za rakom, po sprejetju tega zakona pretekla bolezen ne bo več ovira za sklenitev življenjskega zavarovanja ali stanovanjskega posojila," je ponazorila.

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo zakona o pravici do pozabe. Ta pravica bo ljudem, ki so preboleli raka, omogočila, da jim pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in podobnih produktov ne bo več treba dajati informacij o svoji pretekli bolezni, je po seji vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel .

Na ministrstvu so osnutek zakona o pravici do pozabe že pripravili.

Mladi, ki prebolijo raka, se pri vračanju v družbo še vrsto let soočajo s številnimi družbenimi, zakonskimi in zdravstvenimi ovirami, so opozorili strokovnjaki na novinarski konferenci Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L sredi septembra lani. S kampanjo Pridem nazaj so zato opozorili na potrebe mladih pri vračanju v življenje.

Pravica do pozabe je po navedbah združenja zelo simbolna pravica bivših bolnikov z rakom, da po določenem obdobju zamolčijo dejstvo, da so bili kadar koli bolni. "Zamolčanje tega dejstva nam bi do neke mere verjetno olajšalo pridobivanje življenjskih zavarovanj, ki so lahko zelo pomembna pri hipotekarnih kreditih, torej ko želimo kot mladi rešiti svoje stanovanjsko vprašanje," so dejali. Hkrati so poudarili, da pravica do pozabe mladim, ki so preboleli raka, lahko pomaga tudi pri zaposlovanju, saj se na tem področju pogosto soočajo z diskriminacijo.