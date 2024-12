Pravica do ugovora vesti: farmacevti bi paciente po zdravila lahko poslali drugam

"To je poseg v ustavno zagotovljene svoboščine in takšen predlog bi bilo treba umakniti." Tako so do potrjenega predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki je konec minulega tedna razklal tudi koalicijo, kritični v Inštitutu 8. marec. Vanj se je namreč prikradel člen, ki uvaja pravico do ugovora vesti farmacevtov – denimo pri izdaji jutranjih ali kontracepcijskih tablet – in sicer na način, da lahko pacientko oziroma pacienta pošljejo v drugo lekarno. Nad predlagano vladno ureditvijo so presenečeni tudi v Lekarniški zbornici.