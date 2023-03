'Pravice slovenskih ribičev so kršene zaradi Hrvaške'

"Ne moreš iti po ribe. Ne moreš iti po material za lesene barke, mojstri so na hrvaški strani. Malo boli to vse skupaj," pripoved začne slovenski ribič. Kot pravi, se počutijo, kot da je država nanje pozabila oziroma jih izrabila za doseganje državnih interesov. "Sedaj se bojimo, da bo res prišlo do izvršb," je izpostavil.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pravi, da so pravice slovenskih ribičev kršene zaradi Hrvaške, saj ne upošteva arbitražne razsodbe. Za Slovenijo je meja določena in mednarodno-pravno veljavna, hrvaško "namišljena črta" pa je za slovenske ribiče veliko breme, je za 24UR ZVEČER razložila ministrica. Ob tem je dodala, da se težave poznajo tudi na upadu ribolova.