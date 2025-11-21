Pravici do uporabe gotovine se obeta vpis v ustavo

Predlogu ustavnega zakona, na podlagi katerega se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo, se sodeč po predstavitvi stališč poslanskih skupin na seji DZ obeta zadostna podpora. Poslanci so med drugim izpostavili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.

Živimo v času, ko se plačevanje vse bolj digitalizira, vendar ne smemo pozabiti, da gotovina kljub vsemu ostaja pomembna, je poudaril poslanec SDS Andrej Poglajen. To po njegovih besedah potrjujejo tudi krizne razmere, v katerih digitalna orodja pogosto odpovedo. Dodatno težo predlogu po njegovih besedah daje dejstvo, da za njim stojijo državljani. V SDS ga bodo podprli, a pri tem izpostavljajo, da bo treba v ustavo dodati tudi nekatere druge določbe, na primer obstoj samo dveh spolov, je povedal. Z ukinitvijo gotovine bi država v roke dobila orodje, s katerim lahko osebi na enostaven način prepreči plačevanje ali prejemanje denarja, je poudaril Jožef Horvat (NSi). To bi pomenilo tudi centralizacijo moči, je opozoril. Izpostavil je tudi estetsko-kulturno vrednost gotovine, predvsem kovancev.

Gotovina in bančne kartice FOTO: AP icon-expand

Se je pa po njegovih besedah treba zavedati, da gotovina med drugim olajšuje pranje denarja in izogibanje plačevanju davkov. Tehtnica se kljub vsemu nagiba na stran njenih prednosti, zato bodo predlog v NSi podprli, je napovedal. Nedavne krize so razkrile pomanjkljivosti digitalnih sistemov, kar dodatno govori v prid ohranitvi gotovine, je dejala Meira Hot (SD). Pridružila se je tudi opozorilom, da nekateri starejši in drugi prebivalci niso dovolj digitalno pismeni za uporabo naprednih tehnologij. "Poleg tega se zaradi digitalizacije zmanjšuje številno bančnih poslovalnic in bankomatov. To še posebej vpliva na ljudi, ki živijo na obrobju mest in na podeželju," je opozorila. Predlog bodo tako v SD po njenih besedah podprli. Poslanci Svobode bodo po besedah Aleša Lipičnika glasovali po lastni vesti. Kot je pojasnil, del njihove poslanske skupine namreč meni, da bi lahko nadaljnjo uporabo gotovine zagotovili tudi brez spremembe ustave. Sicer je med drugim pozdravil ugotovitev, da takšna ustavna določba ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU. Ohranitev gotovine je po njegovih besedah pomembna tudi z vidika varovanja zasebnosti. "Digitalna plačilna sredstva namreč vedno omogočajo nadzor nad transakcijami in identiteto posameznika ter zato neizogibno posegajo v pravico do zasebnosti - tudi tam in takrat, ko za to ni nobenega razumnega razloga," je dodal. V Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev stališča niso predstavili.