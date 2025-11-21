Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pravici do uporabe gotovine se obeta vpis v ustavo

Ljubljana, 21. 11. 2025 14.07 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
17

Predlogu ustavnega zakona, na podlagi katerega se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo, se sodeč po predstavitvi stališč poslanskih skupin na seji DZ obeta zadostna podpora. Poslanci so med drugim izpostavili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.

Živimo v času, ko se plačevanje vse bolj digitalizira, vendar ne smemo pozabiti, da gotovina kljub vsemu ostaja pomembna, je poudaril poslanec SDS Andrej Poglajen. To po njegovih besedah potrjujejo tudi krizne razmere, v katerih digitalna orodja pogosto odpovedo.

Dodatno težo predlogu po njegovih besedah daje dejstvo, da za njim stojijo državljani. V SDS ga bodo podprli, a pri tem izpostavljajo, da bo treba v ustavo dodati tudi nekatere druge določbe, na primer obstoj samo dveh spolov, je povedal.

Z ukinitvijo gotovine bi država v roke dobila orodje, s katerim lahko osebi na enostaven način prepreči plačevanje ali prejemanje denarja, je poudaril Jožef Horvat (NSi). To bi pomenilo tudi centralizacijo moči, je opozoril. Izpostavil je tudi estetsko-kulturno vrednost gotovine, predvsem kovancev.

Gotovina in bančne kartice
Gotovina in bančne kartice FOTO: AP

Se je pa po njegovih besedah treba zavedati, da gotovina med drugim olajšuje pranje denarja in izogibanje plačevanju davkov. Tehtnica se kljub vsemu nagiba na stran njenih prednosti, zato bodo predlog v NSi podprli, je napovedal.

Nedavne krize so razkrile pomanjkljivosti digitalnih sistemov, kar dodatno govori v prid ohranitvi gotovine, je dejala Meira Hot (SD). Pridružila se je tudi opozorilom, da nekateri starejši in drugi prebivalci niso dovolj digitalno pismeni za uporabo naprednih tehnologij.

"Poleg tega se zaradi digitalizacije zmanjšuje številno bančnih poslovalnic in bankomatov. To še posebej vpliva na ljudi, ki živijo na obrobju mest in na podeželju," je opozorila. Predlog bodo tako v SD po njenih besedah podprli.

Poslanci Svobode bodo po besedah Aleša Lipičnika glasovali po lastni vesti. Kot je pojasnil, del njihove poslanske skupine namreč meni, da bi lahko nadaljnjo uporabo gotovine zagotovili tudi brez spremembe ustave. Sicer je med drugim pozdravil ugotovitev, da takšna ustavna določba ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU.

Ohranitev gotovine je po njegovih besedah pomembna tudi z vidika varovanja zasebnosti. "Digitalna plačilna sredstva namreč vedno omogočajo nadzor nad transakcijami in identiteto posameznika ter zato neizogibno posegajo v pravico do zasebnosti - tudi tam in takrat, ko za to ni nobenega razumnega razloga," je dodal.

V Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev stališča niso predstavili.

Preberi še Gotovino že marsikje zavračajo, jo bo 'zacementirala' ustava?

Pobudo za dopolnitev ustave je novembra 2023 v DZ vložila skupina volivcev v okviru združenja Povezani smo. Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro.

Ustavna komisija DZ je nato pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Z njim bi v ustavo dodali nov 74. člen, v katerem bi bilo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

DZ bo o predlogu zakona glasoval danes v nadaljevanju seje. Za potrditev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.

gotovina plačilo ustava
Naslednji članek

'Zmaga cele Slovenije': Tik pred razrezom rešili ladjo Laho

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
21. 11. 2025 15.09
+1
Ne samo to,... uzakoniti morajo še dodatne varovalke tako, da bo plačilno mesto, ki bi zavrnilo poslovanje z gotovino, lahko kar zaprlo svoja vrata.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
21. 11. 2025 15.11
Digitalno plačevanje bi moralo ostati vedno samo opcija, ne pa nujnost. V nasprotnem primeru bi se lahko tako prisilo štelo za diskriminacijo.
ODGOVORI
0 0
Artechh
21. 11. 2025 15.03
-4
Ujines gotovino, ukines 90% krikjnala, Dela na črno,....
ODGOVORI
0 4
nelevnedesen
21. 11. 2025 15.03
-5
Če bo evropa ukinila gotovino se lahko na glavo postavimo. In pravilno da ae konča šušmarstvo in korupcija, ki ga gotovina omogočata
ODGOVORI
0 5
2mt8
21. 11. 2025 15.00
-6
Zahodne centralne banke imajo tako ali tako do 2030 ukinitev gotovine in uvedbo digitalnega € in $. Pa lahko v ustavi piše kar hoče. Takšna je realnost.
ODGOVORI
1 7
Iqos
21. 11. 2025 14.59
+2
V naši Ustavi je marsikaj napisanega,pa z raznimi akti in podzakoni vse spremenijo v pepel. Nič ne velja.
ODGOVORI
5 3
robica03
21. 11. 2025 14.57
-4
Če se trgovina odloči da se plačuje brez gotovinsko , si lahko denar vtakneš v rit.
ODGOVORI
2 6
jank
21. 11. 2025 14.55
+0
Sramota! To je svinjanje v ustavi. Da bi v EU lahko odpravili gotovino, bi bilo potrebno doseči soglasje vseh držav, vsaka ima pravico veta. Iz tega sledi, da je ukinitev gotovine nemogoča, ali skoraj nemogoča. Bučar se obrača v grobu.
ODGOVORI
5 5
Slovenska pomlad
21. 11. 2025 14.51
-5
Pravilno....to je le poslovni model SDS.Vreče gotovine gor in dol...
ODGOVORI
1 6
Delavec_Slo
21. 11. 2025 14.50
+10
Kdaj boste pa v ustavo zapisali da naj gredo socialci delat!
ODGOVORI
11 1
2mt8
21. 11. 2025 14.48
-3
Kaj ti to pomaga, če na prodajnem mestu sprejemajo samo še kartice? 😂😂😂
ODGOVORI
5 8
4krogci
21. 11. 2025 14.45
+3
Kaj ma povezave z gotovino obstoj samo 2 spolov?
ODGOVORI
6 3
marmilan
21. 11. 2025 14.48
-2
ja koliko spolov pa je? Moški in ženski, a ne?? Tako je ustvarila narava, a ne??
ODGOVORI
3 5
jablan
21. 11. 2025 14.44
+8
BRAVO TO JE TO
ODGOVORI
9 1
vlahov
21. 11. 2025 14.42
-7
Zlato je denar ostalo so fiat valute . Prav je , da gre v ustavo euro oz. eurooooooooooooooooo.
ODGOVORI
0 7
jablan
21. 11. 2025 14.45
+1
RES ZLATO JE EDINO KI NEKAJ POMENI,JE PA RES DA NE MOREŠ IT ZDELE V TRGOVINO PA KUPITI Z ZLATOM
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363