Pravici do uporabe gotovine se obeta vpis v ustavo

Živimo v času, ko se plačevanje vse bolj digitalizira, vendar ne smemo pozabiti, da gotovina kljub vsemu ostaja pomembna, je poudaril poslanec SDS Andrej Poglajen. To po njegovih besedah potrjujejo tudi krizne razmere, v katerih digitalna orodja pogosto odpovedo.
Dodatno težo predlogu po njegovih besedah daje dejstvo, da za njim stojijo državljani. V SDS ga bodo podprli, a pri tem izpostavljajo, da bo treba v ustavo dodati tudi nekatere druge določbe, na primer obstoj samo dveh spolov, je povedal.
Z ukinitvijo gotovine bi država v roke dobila orodje, s katerim lahko osebi na enostaven način prepreči plačevanje ali prejemanje denarja, je poudaril Jožef Horvat (NSi). To bi pomenilo tudi centralizacijo moči, je opozoril. Izpostavil je tudi estetsko-kulturno vrednost gotovine, predvsem kovancev.
Se je pa po njegovih besedah treba zavedati, da gotovina med drugim olajšuje pranje denarja in izogibanje plačevanju davkov. Tehtnica se kljub vsemu nagiba na stran njenih prednosti, zato bodo predlog v NSi podprli, je napovedal.
Nedavne krize so razkrile pomanjkljivosti digitalnih sistemov, kar dodatno govori v prid ohranitvi gotovine, je dejala Meira Hot (SD). Pridružila se je tudi opozorilom, da nekateri starejši in drugi prebivalci niso dovolj digitalno pismeni za uporabo naprednih tehnologij.
"Poleg tega se zaradi digitalizacije zmanjšuje številno bančnih poslovalnic in bankomatov. To še posebej vpliva na ljudi, ki živijo na obrobju mest in na podeželju," je opozorila. Predlog bodo tako v SD po njenih besedah podprli.
Poslanci Svobode bodo po besedah Aleša Lipičnika glasovali po lastni vesti. Kot je pojasnil, del njihove poslanske skupine namreč meni, da bi lahko nadaljnjo uporabo gotovine zagotovili tudi brez spremembe ustave. Sicer je med drugim pozdravil ugotovitev, da takšna ustavna določba ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU.
Ohranitev gotovine je po njegovih besedah pomembna tudi z vidika varovanja zasebnosti. "Digitalna plačilna sredstva namreč vedno omogočajo nadzor nad transakcijami in identiteto posameznika ter zato neizogibno posegajo v pravico do zasebnosti - tudi tam in takrat, ko za to ni nobenega razumnega razloga," je dodal.
V Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev stališča niso predstavili.
Pobudo za dopolnitev ustave je novembra 2023 v DZ vložila skupina volivcev v okviru združenja Povezani smo. Kot so pojasnili v združenju, želijo jasno zaščititi fizično gotovino. Pojem gotovina se mora po njihovem prepričanju vedno nanašati na denar v fizični obliki. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro.
Ustavna komisija DZ je nato pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Z njim bi v ustavo dodali nov 74. člen, v katerem bi bilo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.
DZ bo o predlogu zakona glasoval danes v nadaljevanju seje. Za potrditev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.
