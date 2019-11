'Pravila dejtanja': ko postanejo nadzor, žalitve in grožnje 'znaki ljubezni'

Ti fant, ko greš na pijačo s prijateljicami, ves čas pošilja sporočila in je potem jezen, če mu ne odgovarjaš na njih? Ti kdaj reče, da si neumna, grda ali debela? Se ti zdi, da je pretirano ljubosumen, in to popolnoma brez razloga? Ti je že kdaj rekel, da moraš seksati z njim, ker si njegova punca?

To so podatki, ki so jih zbrali v nevladni organizaciji Iz principa, ki deluje v okviru združenja DrogArt in se s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) odločili, da bodo s projektom #praviladejtanja dekleta, stara od 16 do 25 let, ozaveščali o opozorilnih znakih nasilja v fazi "dejtanja". K sodelovanju so povabili tudi znano slovensko pevko in influencerko Gajo Prestor , ki je s svojimi sledilci na Instagramu tudi delila izkušnjo svoje prijateljice in nekaj nasvetov puncam, ki so se mogoče znašle ali se še bodo v podobnih okoliščinah.

Omejevanje stikov, nadzor, žalitve ...

Ravno v starostnem obdobju 16 do 25 let se namreč kažejo prvi znaki nasilja, ki jih neizkušena dekleta še ne dojemajo kot nekaj problematičnega in so jih velikokrat pripravljena "potrpeti". O tej vrsti nasilja namreč ne govorimo veliko, zato imajo mladi velikokrat popačene predstave o partnerskih odnosih, opozarjajo sodelujoči pri projektu. Vsakodnevno soočanje z omejevanjem stikov s prijatelji, nenehni nadzor, pregledovanje telefona, žalitve, vsiljevanje stila oblačenja, siljenje v spolne odnose in tudi fizično nasilje. Vse to je nedopustno in nesprejemljivo vedenje in cilj projekta je mlade ozavestiti in opogumiti, da se postavijo zase in poiščejo pomoč pri ljudeh, ki jim zaupajo, ali pri organizacijah, ki so aktivne na tem področju.

Žal so nekateri znaki nasilja že tako vsakdanji, da se jih dekleta niti ne zavedajo ali pa jih raje zadržijo zase. Čeprav jih fantove besede in dejanja prizadenejo, so jih pripravljena oprostiti in so prepričana, da se ne bodo več ponovila. Nekatera dekleta celo menijo, da so to znaki fantove močne ljubezni. Resnica pa je, da so takšni odnosi sčasoma slabši in nasilje vedno pogostejše.

V ozaveščevalni kampanji dekleta opozarjajo na 33 pravil, in sicer emocionalna, seksualna in digitalna. Če se dekle najde v kakšni od omenjenih okoliščin in če se počuti jezno, prestrašeno, zmedeno, brezupno in osramočeno – je pomembno, da se zaveda, da so to normalni občutki, s katerimi se spopada veliko preveč deklet. "Zavedaj se, da nisi sama in da obstajajo načini, na katere se lahko rešiš iz takšne situacije. Predvsem pa ne odlašaj in se ne slepi, da se bo stvar rešila sama od sebe." To je eden pomembnejših poudarkov, ki ga želijo sporočiti sodelujoči v projektu.