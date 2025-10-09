Slovenija
Pravila oblačenja na slovenskih šolah
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
V Italiji so učenci z novim šolskim letom dobili strožja pravila. Prekratka krila, raztrgane kavbojke, živobarvni lasje so na seznamu prepovedanega. Podobne ukrepe uvajajo tudi na Češkem. Kaj pa pri nas? V Sloveniji pravila oblačenja niso enotna - vsaka šola jih določa po svoje. No, na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani, pa so obvezne celo uniforme.
