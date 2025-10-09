Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pravila oblačenja na slovenskih šolah

Ljubljana , 09. 10. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
3

V Italiji so učenci z novim šolskim letom dobili strožja pravila. Prekratka krila, raztrgane kavbojke, živobarvni lasje so na seznamu prepovedanega. Podobne ukrepe uvajajo tudi na Češkem. Kaj pa pri nas? V Sloveniji pravila oblačenja niso enotna - vsaka šola jih določa po svoje. No, na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani, pa so obvezne celo uniforme.

šola oblačenje
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo.Jst
13. 10. 2025 19.44
Uniforme na nacionalni ravni. Nič preseravanja s strani prepotentnih staršev in posledično mladine. Naj se individualizem kaže na drugih nivojih ne le v debelini denarnice sponzorjev.
ODGOVORI
0 0
abigail
13. 10. 2025 08.48
+1
Jaz se zelo strinjam z antropologom. Šola ni namenjana uniformiranju pač pa iskanju ter razvijanju otrokove individualnosti, izražanju kreativnosti, širjenju obzorij... Seveda mora pomagati mladim ljudem najti prave vrednote, pozitivne in dosegljive ideale, zrelost itd. Uniformiranje v šolah vodi kvečjemu v nerealni elitizem. Uniforme naj bodo prihranjene za odraslo dobo in za poklice, ki to zahtevajo. Kar pa ne pomeni, da nadzor nad šolsko mladino ni potreben. Pa še kako je potreben - tako iz strani staršev kot v manjši meri tudi iz strani učiteljev. Prav tako kot uniformiranje bi moralo biti za odraslo dobo prihranjeno tudi razne vrste pohabljanja in barvanja teles; tetoviranje, piercingi, pretirano šminkanje, umetne trepalnice, nohti, preveč vpadljiva in pomanjkljiva oblačila...
ODGOVORI
1 0
Samo.Jst
13. 10. 2025 19.42
V idealnem svetu bi bilo izvedljivo, realno pa je takšen način neka siva cona, preko katere se zliva žolč. Potrebna so točna določila kaj in kako in najlažje je uvesti uniforme na nacionalni ravni.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306