'Pravila se spreminjajo sredi tekme na način, da nasprotnik ne sme na igrišče'

Predstavniki organizacij Danes je nov dan, Zavoda centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Mirovnega inštituta, Glasu ljudstva ter pobudniki oktobrskega referenduma proti politični policiji so na novinarski konferenci opozorili na posledice predlaganih sprememb zakona o volilni in referendumski kampanji.

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. FOTO: Bobo

Menijo, da želi vladajoča koalicija z novelo omejiti sodelovanje civilne družbe v referendumskih kampanjah, pri čemer posebej problematizirajo čas njenega sprejemanja. Predlagatelji namreč zahtevajo obravnavo po skrajšanem postopku, zakon pa bi začel veljati že dan po objavi v Uradnem listu. "Sredi že potekajoče referendumske kampanje želi torej na hitro spremeniti pravila igre in iz kampanje izključiti civilno družbo, ki nasprotuje njenemu interventnemu zakonu za bogate," so kritični.

Predlagatelji novele sicer trdijo, da želijo z novimi pravili preprečiti posredni vpliv tujine na volitve in referendume ter zagotoviti enake pogoje za vse organizatorje kampanj. Novela med drugim predvideva tudi strožji nadzor nad kampanjami tako imenovanih tretjih oseb.

'Prepoved bi zajela tudi plačila za opravljene storitve, sredstva Evropske komisije ...'

Po predlogu novele organizator volilne ali referendumske kampanje ne bi mogla biti pravna oseba, ki je v petih letih pred glasovanjem prejela sredstva iz tujine. Nevladne organizacije ob tem izpostavljajo, da predlog ne razlikuje med financiranjem same kampanje in drugimi prihodki organizacije: "Prepoved bi zajela celo plačila za opravljene storitve, sredstva Evropske komisije, skladov EGP, mednarodnih fundacij in donacije posameznikov iz tujine." Četudi ta niso bila povezana z referendumskimi oziroma volilnimi dejavnostmi, dodajajo.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. Bobo













Pri tem poudarjajo, da je financiranje kampanj iz tujine že zdaj zakonsko omejeno oziroma prepovedano. Kot zatrjujejo, sredstva za svoje referendumske kampanje zbirajo z donacijami slovenskih državljanov in delom prostovoljcev. "Slovenske nevladne organizacije referendumskih kampanj ne financiramo s sredstvi iz tujine. Naše kampanje poganja delo prostovoljcev ter donacije državljanov in državljank," je poudarila Maja Cimerman iz organizacije Danes je nov dan.

Uradu vlade za komuniciranje smo poslali vprašanje, kako odgovarjajo na kritike nevladnikov. Odgovor bomo dodali, ko ga prejmemo.

'Kot zakoni o tujih agentih, s katerimi v Rusiji, Gruziji, Kirgizistanu omejujejo delovanje civilne družbe'

"Predlog spominja na zloglasne zakone o tujih agentih, s katerimi oblasti v Rusiji, Gruziji in Kirgizistanu omejujejo delovanje civilne družbe," so primerjali predstavniki nevladnih organizacij. Direktor CNVOS Goran Forbici pa meni, da predlagane spremembe niso namenjene zgolj preprečevanju tujega vplivanja, temveč predvsem omejevanju delovanja nevladnih organizacij. Opozoril je, da bi predlagana ureditev lahko prizadela tudi organizacije, ki se sicer ne ukvarjajo s političnimi vprašanji. Po njegovih besedah bi bilo lahko sodelovanje v referendumskih kampanjah onemogočeno celo športnim zvezam pri referendumu o vrhunskem športu ali univerzam pri referendumu o financiranju visokega šolstva, če bi te v preteklih petih letih prejele sredstva iz tujine.

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji. FOTO: Bobo

"Nevladne organizacije, ki so mednarodno povezane, bogatijo demokracijo, niso njena grožnja," pa je medtem poudarila Brankica Petković iz Mirovnega inštituta. Po njenem mnenju demokracija postane ogrožena, ko oblast začne odločati, katere organizacije smejo sodelovati v javni razpravi. Sodelujoči so opozorili tudi na odločitve evropskih sodišč. Sodišče EU je leta 2020 ugotovilo, da so določene omejitve, povezane s tujim financiranjem nevladnih organizacij na Madžarskem, kršile pravo EU. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je leta 2022 ugotovilo, da je ruska zakonodaja o tujih agentih posegla v svobodo združevanja.

'Pravila se spreminjajo sredi tekme'

Posebej kritični so bili predstavniki organizacij do časovnice sprejemanja predloga, saj se je kampanja pred referendumom o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, predvidenim za 6. december, že začela. "Pravila se spreminjajo sredi tekme, referendumska kampanja že poteka, in to tako, da nasprotniki, torej vsi organizatorji referendumske kampanje, med katerimi je tudi PIC, ne smemo na igrišče," je poudaril Aljoša Petek iz PIC.