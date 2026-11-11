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Slovenija

'Pravila se spreminjajo sredi tekme na način, da nasprotnik ne sme na igrišče'

Ljubljana, 11. 11. 2026 12.14 pred 22 minutami 3 min branja 27

Avtor:
M.P.
Nevladniki proti noveli zakona glede sodelovanja civilne družbe v kampanjah

Predstavniki več nevladnih organizacij ostro nasprotujejo predlogu novele zakona o volilni in referendumski kampanji. Opozarjajo, da bi predlagana petletna omejitev za organizacije, ki so prejele sredstva iz tujine, številnim onemogočila organizacijo referendumskih kampanj, četudi tujih sredstev za kampanje sploh ne uporabljajo. Predlog primerjajo z zakonodajo o tujih agentih v Rusiji in nekaterih drugih državah in opozarjajo na poseganje v svobodo združevanja.

Predstavniki organizacij Danes je nov dan, Zavoda centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Mirovnega inštituta, Glasu ljudstva ter pobudniki oktobrskega referenduma proti politični policiji so na novinarski konferenci opozorili na posledice predlaganih sprememb zakona o volilni in referendumski kampanji.

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji.
Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji.
FOTO: Bobo

Menijo, da želi vladajoča koalicija z novelo omejiti sodelovanje civilne družbe v referendumskih kampanjah, pri čemer posebej problematizirajo čas njenega sprejemanja. Predlagatelji namreč zahtevajo obravnavo po skrajšanem postopku, zakon pa bi začel veljati že dan po objavi v Uradnem listu.

"Sredi že potekajoče referendumske kampanje želi torej na hitro spremeniti pravila igre in iz kampanje izključiti civilno družbo, ki nasprotuje njenemu interventnemu zakonu za bogate," so kritični.

Predlagatelji novele sicer trdijo, da želijo z novimi pravili preprečiti posredni vpliv tujine na volitve in referendume ter zagotoviti enake pogoje za vse organizatorje kampanj. Novela med drugim predvideva tudi strožji nadzor nad kampanjami tako imenovanih tretjih oseb.

'Prepoved bi zajela tudi plačila za opravljene storitve, sredstva Evropske komisije ...'

Po predlogu novele organizator volilne ali referendumske kampanje ne bi mogla biti pravna oseba, ki je v petih letih pred glasovanjem prejela sredstva iz tujine.

Nevladne organizacije ob tem izpostavljajo, da predlog ne razlikuje med financiranjem same kampanje in drugimi prihodki organizacije: "Prepoved bi zajela celo plačila za opravljene storitve, sredstva Evropske komisije, skladov EGP, mednarodnih fundacij in donacije posameznikov iz tujine." Četudi ta niso bila povezana z referendumskimi oziroma volilnimi dejavnostmi, dodajajo.

Pri tem poudarjajo, da je financiranje kampanj iz tujine že zdaj zakonsko omejeno oziroma prepovedano. Kot zatrjujejo, sredstva za svoje referendumske kampanje zbirajo z donacijami slovenskih državljanov in delom prostovoljcev. "Slovenske nevladne organizacije referendumskih kampanj ne financiramo s sredstvi iz tujine. Naše kampanje poganja delo prostovoljcev ter donacije državljanov in državljank," je poudarila Maja Cimerman iz organizacije Danes je nov dan.

Uradu vlade za komuniciranje smo poslali vprašanje, kako odgovarjajo na kritike nevladnikov. Odgovor bomo dodali, ko ga prejmemo.

'Kot zakoni o tujih agentih, s katerimi v Rusiji, Gruziji, Kirgizistanu omejujejo delovanje civilne družbe'

"Predlog spominja na zloglasne zakone o tujih agentih, s katerimi oblasti v Rusiji, Gruziji in Kirgizistanu omejujejo delovanje civilne družbe," so primerjali predstavniki nevladnih organizacij.

Direktor CNVOS Goran Forbici pa meni, da predlagane spremembe niso namenjene zgolj preprečevanju tujega vplivanja, temveč predvsem omejevanju delovanja nevladnih organizacij. Opozoril je, da bi predlagana ureditev lahko prizadela tudi organizacije, ki se sicer ne ukvarjajo s političnimi vprašanji.

Po njegovih besedah bi bilo lahko sodelovanje v referendumskih kampanjah onemogočeno celo športnim zvezam pri referendumu o vrhunskem športu ali univerzam pri referendumu o financiranju visokega šolstva, če bi te v preteklih petih letih prejele sredstva iz tujine.

Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji.
Novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij proti noveli zakona o volilni in referendumski kampanji.
FOTO: Bobo

"Nevladne organizacije, ki so mednarodno povezane, bogatijo demokracijo, niso njena grožnja," pa je medtem poudarila Brankica Petković iz Mirovnega inštituta. Po njenem mnenju demokracija postane ogrožena, ko oblast začne odločati, katere organizacije smejo sodelovati v javni razpravi.

Sodelujoči so opozorili tudi na odločitve evropskih sodišč. Sodišče EU je leta 2020 ugotovilo, da so določene omejitve, povezane s tujim financiranjem nevladnih organizacij na Madžarskem, kršile pravo EU. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je leta 2022 ugotovilo, da je ruska zakonodaja o tujih agentih posegla v svobodo združevanja.

'Pravila se spreminjajo sredi tekme'

Posebej kritični so bili predstavniki organizacij do časovnice sprejemanja predloga, saj se je kampanja pred referendumom o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, predvidenim za 6. december, že začela. "Pravila se spreminjajo sredi tekme, referendumska kampanja že poteka, in to tako, da nasprotniki, torej vsi organizatorji referendumske kampanje, med katerimi je tudi PIC, ne smemo na igrišče," je poudaril Aljoša Petek iz PIC.

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Po njegovem prepričanju želi koalicija s spremembo pravil zmanjšati možnosti za uspeh nasprotnikov zakona na referendumu.

Podobno je opozoril tudi Dušan Keber iz koalicije Glas ljudstva, ki meni, da želi oblast omejiti vpliv civilnodružbenih organizacij pri referendumskem odločanju. Ob tem je napovedal, da bodo nasprotniki interventnega zakona nadaljevali kampanjo pred decembrskim glasovanjem.

Nevladne organizacije vztrajajo, da predlagane spremembe niso upravičene z zagotavljanjem preglednosti financiranja, temveč bi lahko nesorazmerno posegle v njihovo sodelovanje v demokratičnih procesih.

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KOMENTARJI27

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baldahin
11. 11. 2026 13.26
Kuc-kuc. Četrti poraz trka na vrata.
Odgovori
0 0
bilabong 2
11. 11. 2026 13.26
Podprite REFEREDNUMSKO nisem slavist vendar mislim da je to narobe.in vsi so kao strokovnjaki za Slovenijo pa ne obvladujejo osnovnošolske slovnice.
Odgovori
0 0
ArkaMast
11. 11. 2026 13.25
Cerkev naj se ne vtika v državne zadeve, ker je močno pod vplivom Vatikana. Že res, da jo financiramo mi, ampak upravlja pa tujec. Plečnikov stadion že ve.
Odgovori
0 0
Samo12
11. 11. 2026 13.24
bojo pol vladajoči sami sebe izključili? Financiranje s strani Izraela, črna Kocka, krediti iz BiH, Orban,….Torej ta vladajoča koalicija, katere narod ne želi na oblasti piše zakone za druge, sami pa jih najbolj kršijo
Odgovori
+1
2 1
fljfo
11. 11. 2026 13.24
Ce so podaljšana roka političnih strank je ta odločitev pravilna...
Odgovori
-1
1 2
biggie33
11. 11. 2026 13.24
Skrajni čas je že, da se NVO prireže peruti.. 730M evrov letno je odločno preveč!!
Odgovori
+1
2 1
Samo12
11. 11. 2026 13.26
Od tega največji del za cerkev, a si proti cerkvi?
Odgovori
0 0
Arlo
11. 11. 2026 13.23
Antijanša je biznis za marsikoga in na njemu se dobro zasluži.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
11. 11. 2026 13.21
aktivisti lj ulic zopet na okopih v bitki za samo njihovo "stvar in njihov prav"...
Odgovori
+1
3 2
ArkaMast
11. 11. 2026 13.23
Ne gre za njihovo-vašo ampak za dobro 99 % vseh ..... 1 % pa tako ali tako nič ne manjka
Odgovori
-1
0 1
Antena
11. 11. 2026 13.20
Vsak, ki ima 5 minut časa je nevladnik in nenormalnim pravicami katere potapljajo Slovenijo
Odgovori
+0
3 3
ArkaMast
11. 11. 2026 13.22
Aktivni državljan z drugo besedo. Nekdo, ki mu ni vseeno kako se elita igra z narodom
Odgovori
-1
1 2
ArkaMast
11. 11. 2026 13.19
Kdo pa naj bi pravoslavno cerkev v Kranju financiral? Kdo iz Kranja morda?
Odgovori
+1
3 2
tamiflu
11. 11. 2026 13.17
Predlagatelji novele sicer trdijo, da želijo z novimi pravili preprečiti posredni vpliv tujine na volitve in referendume ter zagotoviti enake pogoje za vse organizatorje kampanj. ČE RES HOČEJO PREPREČITI VPLIV IZ TUJINE, POTEM NAJ UKINEJO VOLITVE IN GLASOVANJA IZ TUJINE, KAJTI ONI SO TAM, MI SMO TU IN ŽIVIMO Z NAŠIMI ODLOČITVAMI. SIMPL.
Odgovori
+0
2 2
ArkaMast
11. 11. 2026 13.21
Točno tako.
Odgovori
+1
2 1
Sumercii
11. 11. 2026 13.14
Če se v neki državi gredo demokracijo, mora biti pravilo kristalno jasno, o slovenski prihodnosti, volitvah in zakonih odločajo izključno državljani Slovenije ne pa tuji interesi ali zunanji financerji. Nekateri namerno mešajo jabolka in hruške ter govorijo o 'zadušitvi civilne družbe' ampak tukaj ne gre za prepoved svobode govora ali delovanja društev. Gre za nekaj povsem drugega in temeljnega. Preprečevanje zunanjega vpliva na politične procese preko denarja iz ozadja. Če ima neka organizacija poštene in domače namene, se financira doma. Kdor pa je odvisen od denarja tujih centrov moči, velekapitala ali tujih vlad, pač nima kaj iskati kot uradni organizator volilnih ali referendumskih kampanj v Republiki Sloveniji. To ni vprašanje leve ali desne politike, ampak gole nacionalne suverenosti in zaščite volivcev pred manipulacijami, ki si jih plačujejo tuji interesi. Če se borimo proti tujemu vmešavanju, morajo veljati enaka pravila za vse. Kdo bi lahko bil proti temu, razen tisti, ki jim tuja finančna infuzija služi kot orodje vpliva?
Odgovori
+1
3 2
Majzelj
11. 11. 2026 13.04
Če se gredo politiko potem enaka pravila kot za politične stranke!
Odgovori
+5
6 1
lokson
11. 11. 2026 13.03
Dajte mi povedat, kdaj nevladniki niso nezadovoljni. Aja, ko vlada levuhad. Takrat, je pa vse super.
Odgovori
+4
6 2
Samo12
11. 11. 2026 13.02
A bojo pol vladajoči sami sebe izključili? Financiranje s strani Izraela, črna Kocka, krediti iz BiH, Orban,….
Odgovori
-4
3 7
Primož Rus
11. 11. 2026 13.01
Ti "lenuhi" NEJ SE SPRAVIJO DELAT V TOVARNE kot vsak normalen državljan,ne pa da so za bedarije in BREZDELJE plačani z našim denarjem oz plačami nas,delavcev
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+5
6 1
Roadkill
11. 11. 2026 12.57
Vladajoča koalicija bi najraje zamenjala nas državljane
Odgovori
-2
4 6
Roadkill
11. 11. 2026 12.58
ker vztrajno pozabljajo kdo je tu delodajalec in kdo zaposleni za določen čas
Odgovori
-3
2 5
Artechh
11. 11. 2026 12.56
Kaj jokajo? A se cel levi spekter financira iz tujine za vmesavanje v nase zakone?
Odgovori
+4
7 3
Slovener
11. 11. 2026 12.56
Tudi pod "prejšno oblastjo" so se pravila spreminjala sredi tekme, le da takrat o tem niste poročali !
Odgovori
+7
9 2
Samo12
11. 11. 2026 13.21
Na primer katera pravila? Datum sprejetja, številka dokumenta??!!
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0 0
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