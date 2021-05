Pravilno zalivanje in varčevanje z vodo

Poleti voda hitro izhlapi

Zalivanje je dolgotrajen proces zlasti poleti, kjer pri visokih temperaturah voda hitro izhlapi. Učinkovito zalivanje zagotovi boljšo letino, poskrbi za ohranjanje okolja, varčuje z vodo in prihrani vaš denar. Optimalna oskrba z vodo zagotovi boljšo letino, zdravo rast in manj bolezni. Sistemi za samodejno zalivanje prihranijo tudi do 70 % vode v primerjavi s klasičnimi metodami zalivanja. Rastlinam kljub prihranku zagotovimo zadostno količino vode, ki jo potrebujejo za rast.

icon-expand Učinkovito zalivanje zagotovi boljšo letino in poskrbi za večje ter zdrave plodove. FOTO: Arhiv ponudnika

Učinkovito preprečuje gnitje V raziskavi na Univerzi uporabnih znanosti Weihenstephan-Triesdorf, so leta 2018 v rastlinjaku in na prostem preizkusili različne zalivalne sisteme in preučevali vpliv na solato, paradižnik, ohrovt in mešanico dišavnic. Poskusi v rastlinjaku s solato in paradižnikom so pokazali, da rastline s kapljičnim zalivanjem po kakovosti izstopajo od ročno zalivanih rastlin. S kapljičnim zalivanjem pridelamo znatno večjo količino paradižnika in zmanjšamo možnost gnitja sadeža v notranjosti.

icon-expand Kapljično zalivanje dovaja vodo tudi v globlje plasti zemlje, vse do korenin vaših rastlin. FOTO: Arhiv ponudnika

Počasno kapljično dovajanje vode omogoča, da le ta pronica globlje v prst v primerjavi z ročnim zalivanjem, ki večinoma zalije le površino. Kapljično zalivanje se je izkazalo posebej učinkovito na ilovnati prsti, saj se je z vodo oskrbovalo hkrati površino in globlje sloje zemlje. GARDENA Micro-Drip-System z natančnim in enakomernim dovajanjem vode poskrbi, da bo voda pri koreninah, kjer jo rastlina najbolj potrebuje. Čudovit vrt z zdravimi rastlinami Kapljično zalivanje rastline oskrbi natančno - kapljico po kapljico. Samodejno zalivanje je učinkovito, saj rastline pridobijo zadostno količine vode ravno ob pravem času in v pravih časovnih intervalih. Sistemi za kapljično zalivanje optimalno oskrbijo zelenjavo in zagotavljajo bolj razvite in zdrave rastline. V času dopustov vam priskočijo na pomoč kompleti za počitniško zalivanje. GARDENA AquaBloom na sončne celice zagotavlja samostojno oskrbo s kapljičnim zalivanjem do 20 rastlin, brez priklopa na elektriko ali pipo.

icon-expand GARDENA AquaBloom s solarnim napajanjem samostojno zaliva vaše rastline, ko vas ni. FOTO: Arhiv ponudnika

Samodejno zalivanje za varčevanje z vodo Samodejno zalivanje zagotovi več časa za počitek in uživanje na vrtu. Še posebej je učinkovito kadar uporabljamo sistem, ki vključuje zalivalni računalnik. GARDENA Zalivalni računalnik Bluetooth® priročno upravlja samodejni namakalni sistem vašega vrta s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Zalivalni računalnik poskrbi za zalivanje zgodaj zjutraj ko še spite ali ko vas ni doma. Določite, kdaj in kako pogosto želite zalivati vaše rastline, zalivalni računalnik pa poskrbi za zalivanje vašega vrta. Prekinitev za dež zagotovi, da se vrt v deževnem obdobju ne zaliva, kar je koristno za rastline in prihrani vodo.

icon-expand GARDENA Zalivalni računalnik Bluetooth® omogoča upravljanje s pomočjo pametnega telefona ali tablice z razdalje do 10 metrov. FOTO: Arhiv ponudnika