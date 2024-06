Pravljice, igrače in prostovoljstvo izboljšujejo našo družbo!

Kaj imajo skupnega projekt, ki družinam in otrokom na inovativen način približuje naravo in kulturo, spletni portal za izposojo razvojnih pripomočkov za otroke, ki spodbuja zmanjšanje potrošništva, ter iniciativa za brezplačne prevoze, ki izboljšuje mobilnost in socialno vključenost starejših? To so prvi trije izmed desetih lokalnih finalistov letošnjega razpisa projekta Okvir pomoči NLB Skupine, ki naslavljajo izzive trajnosti v Sloveniji.

Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji je unikaten in inovativen produkt družinskega turizma, ki družinam in otrokom naravo in kulturo ter lokalne posebnosti približa skozi zanimivo zgodbo in pristna doživetja. Ustanovila sta ga dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc leta 2015 kot program spodbujanja družinskega branja, inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine ter razvoj produktov outdoor družinskega turizma. Sodelujejo s številnimi priznanimi slovenskimi avtorji, vrhunskimi ilustratorji, oblikovalci in rokodelci, kot so Tadej Golob, Boštjan Gorenc-Pižama, Nik Škrlec, Žiga X. Gombač, Andrej Rozman-Roza, Zvonko Čoh, Maša Kozjek, Gorazd Vahen, Anka Kočevar, Tanja Komadina, dr. Petra Černe Oven idr. Doživetja v naravi so zasnovana na izvirnih zgodbah, družine pa s pomočjo doživljajskih elementov in knjižice, ki je hkrati tudi vstopnica za doživljajsko pot, spoznavajo kraje in njihove posebnosti na drugačen, pravljičen in igriv način. Vsa doživetja so skrbno zasnovana v sodelovanju z institucijami za varstvo naravne in kulturne dediščine ter lokalnimi akterji. V izvirne zgodbe in doživetja so na otrokom ustrezen način vtkana tudi številna trajnostna sporočila, povezana z drugimi vrednotami (ekologija, sodelovanje, medkulturnost, dobrosrčnost, varčnost ...). Vsako doživetje nastane na pobudo lokalne skupnosti in v tesnem sodelovanju z lokalnimi akterji. Izvirna zgodba prinaša novo lokalno legendo in pravljične like, s katerimi se lahko identificira in poveže vsaka sodobna družina, otroci in mladi. Družine pred obiskom kraja preberejo zgodbo v slikanici, zato se med njimi in krajem, ki je pravljičen, a hkrati resničen, splete intimna pozitivna vez, ki je osnova trajnostnega turizma. Gre predvsem za lokalna okolja, kjer je turizem slabo ali slabše razvit, saj večinoma ne gre za zveneče turistične destinacije. Tako je Pravljični Šumberk dogodivščina, ki družine popelje v zgodbo slavnih domžalskih slamnikov, hkrati pa se nam domžalski mestni gozd Šumberk razkrije kot svet kraških jam in prazgodovinskih najdb. Ob pohodih z interpretativnimi vodniki je otrokom omogočen spust v brezno Domželdol, domovanje jamskega škrata, ki poteka pod skrbnim vodstvom jamarjev lokalnega Društva za raziskovanje jam Simona Robiča. Med leti 2017 in 2024 je nastalo 11 pravljično-doživljajskih poti, obisk pa merijo po prodanih vstopnicah – didaktičnih knjižicah, ki so namenjene strukturiranemu obisku doživetja. Teh je bilo v preteklih letih prodanih več kot 60.000.

Marija Radović je ustvarila spletni portal Toysharing, ki preoblikuje način, kako starši in otroci razmišljajo o igračah in učnih pripomočkih. Z izposojo ta inovativni koncept naslavlja izzive potrošništva in nudi cenovno dostopne in kakovostne izdelke za razvoj otrok. Ponujajo pripomočke ki spodbujajo razvoj grobe in fine motorike, senzornega in intelektualnega razvoja otrok. Sodelujejo z izobraževalnimi zavodi in pedagogi, ki jih s svojim znanjem in izkušnjami usmerjajo v izbiro pripomočkov. V zameno jim ponujajo brezplačno uporabo igrač v njihovih vrtcih/šolah/delavnicah. Njihova vizija je, da bi NAJEM namesto NAKUPA igrač in pripomočkov postal nekaj povsem običajnega. Da bi starši razumeli, da otroci ne potrebujejo gore igrač, ki kmalu po nakupu postanejo nezanimive. Da lahko manjši izbor skrbno izbranih igrač, ki ne omogočajo samo zabave ampak tudi podpirajo razvoj njihovih otrok, doprinese veliko več. Na ta način poskrbijo za vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, ker so izdelki cenovno dostopni; socialno, ker je poskrbljeno za razvoj otrok in povezavo med starši in otroki; in okoljsko, ker se izdelki uporabljajo večkrat v različnih družinah in so v uporabi dlje, kot bi bili sicer. Projekt spodbuja trajnostno miselnost med družinami, hkrati pa zmanjšuje okoljski odtis prekomerne proizvodnje in potrošnje igrač.

Zavod Zlata mreža in PROSTOFER

Zavod Zlata mreža skozi projekt PROSTOFER zagotavlja brezplačne prevoze za starejše, ki so pogosto odrinjeni na družbeni rob, ali imajo težave z dostopom do javnih storitev. S pomočjo mreže prostovoljnih voznikov projekt povezuje starejše osebe z vitalnim delom skupnosti, hkrati pa prispeva k njihovi večji samostojnosti in socialni vključenosti. S tem ne samo da izboljšujejo kakovost življenja starejših, ampak tudi spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. V mrežo PROSTOFER so se v petih letih delovanja vključile že 104 slovenske občine, več kot 1200 prostovoljnih voznikov in 17.000 uporabnikov. V letu 2023 so opravili 21.729 prevozov po vsej Sloveniji. V prihodnosti želijo v ta projekt vključiti še več občin, da bi vsem starejšim v Sloveniji zagotovili možnost prevoza, ko ga potrebujejo. V naslednjih dveh letih bodo priključili še 20 novih občin. Srce in motor projekta so prostovoljci, ki opravljajo prevoze, vse skupaj pa s pomočjo občin koordinirata Viktorija Muha in Miha Bogataj v okviru Zavoda. Projekt je zasnovan tako, da je okolju prijazen, saj si prizadevajo, da se za prevoze uporabljajo električna vozila, pri čemer spodbujajo občine k nameščanju električnih polnilnic, obenem pa tudi trajnosten, saj prevoze združujejo – to pomeni, da prostofer pelje dva ali tri uporabnike hkrati, kadar je to mogoče. Projekt ima tudi veliko socialno in humanitarno noto, saj prostovoljni vozniki niso samo šoferji, ampak pri vseh prevozih tudi družabniki, zaupniki in pomočniki. Ko starejše pripeljejo do cilja (večinoma je to zdravstvena ustanova), jih pospremijo do vrat, pomagajo pripraviti zdravniške dokumente, poiskati ambulanto ... Na poti domov ustavijo še v trgovini, na pošti, banki ali pokopališču. Med vozniki in uporabniki, ki so večinoma povsem socialno izključeni in zelo osamljeni posamezniki ter jim je prostoferski prevoz velikokrat edini dogodek v tednu, včasih celo mesecu dni, se tako vzpostavijo posebni odnosi, ki se na strani uporabnika kažejo v veliki meri hvaležnosti, na strani voznika pa velikega osebnega zadovoljstva.

Zgodbe finalistov projekta Okvir pomoči niso le dokaz inovativnosti in podjetniškega duha v naši regiji, ampak tudi opomnik, da je sodelovanje med podjetji, finančnimi institucijami in širšo skupnostjo ključno za reševanje izzivov trajnosti. Z izpostavljanjem in podpiranjem takšnih projektov NLB Skupina ne le izpolnjuje svojo družbeno odgovornost, ampak tudi spodbuja druge, da sledijo zgledu in prispevajo k izgradnji trajnostne prihodnosti. Zmagovalci bodo razglašeni 9. maja, NLB Skupina pa s tem nagrajuje poslovne ideje, hkrati pa vlaga v skupnost, izboljšuje življenjske pogoje in vzpostavlja bolj povezano družbo. Z nagradami v skupni vrednosti 100.000 evrov se odpirajo vrata za nadaljnji razvoj izbranih projektov, obenem pa se krepi sporočilo o pomenu inovativnosti, povezane skupnosti in trajnostnega razvoja v sodobnem poslovnem svetu.





