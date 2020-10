Zakaj je pravljica, v kateri je glavni junak gej, zmotila Janeza Janšo?

Pred slabimi tremi tedni, 21. septembra, je na Madžarskem izšla knjiga pravljic z naslovom Meseorszag mindenkie ali Pravljice za vse. V njej nastopajo junaki, ki so predstavniki mnogokrat še vedno zelo zatiranih manjšin. V vlogi Pepelke se, denimo, znajde fant iz romske skupnosti, ki po vzoru klasične pripovedke slavnih bratov Grimm najde srečo ob svojem princu. "Naš cilj je bil, da otroško literaturo naredimo bolj raznoliko in da mladim bralcem na njihov način predstavimo, kako barvito in čudovito je življenje," sta dejala Dorottya Redai in Boldizsar Nagy , urednika založbe, pri kateri je izšla knjiga. Pod pravljice, skupno jih je v knjigi 17, se je podpisalo več različnih avtorjev.

A knjiga, ki povzdiguje drugačnost, je v madžarski javnosti hkrati povzročila tudi ogromno razburjenja. Nekdanja tiskovna predstavnica skrajno desne politične stranke Jobbik Duro Dora je knjigo pred kamerami in navzočimi predstavniki medijev celo raztrgala in vrgla v rezalnik papirja.

Da premišljeno in pretirano poudarjanje neke ideologije ne sodi v pravljice, meni Gombač, a dodaja, da po svoje lahko razumemo, zakaj so na Madžarskem izdali takšno knjigo. "Gre za državo, kjer so manjšine pogosto prezrte, in s to potezo so najbrž hoteli dati glas tihim in neslišanim," je dejal pisatelj.

Kot poroča ameriški tednik Time, se razmere za predstavnike LGBT-skupnosti na Madžarskem res zaostrujejo, odkar je leta 2010 na oblast prišel Orban. Leta 2012 je bila zakonska zveza v madžarski ustavi opredeljena kot"zveza med moškim in žensko", družina pa "kot temelj za preživetje naroda", ki izključuje istospolne pare. Na začetku letošnjega leta je omenjena skupnost na Madžarskem doživela še en udarec: po 33. členu zakona Madžarska pravno več ne priznava transspolnih oseb. Aktivisti prav tako pravijo, da je javni in politični diskurz o pravicah homoseksualcev v zadnjih letih vse bolj sovražen; leta 2019, na primer, je Laszlo Kover, predstavnik madžarskega državnega zbora, istospolne pare, ki so želeli posvojiti otroke, primerjal s pedofili.

"Domoljubna" pravljica ali pozivanje k nestrpnosti?

Janšev retvit Orbanove izjave pa še toliko bolj bode v oči, ker je pred približno dvema letoma časnik Demokracija, medij, blizu stranki SDS, pripravil za mnoge sporen razpis za "izvirno slovensko pravljico". Zahtevano je bilo, da mora krepiti narodno zavest, v otroku spodbujati domoljubje in pripadnost tradicionalni družini.

Na koncu natečaja je omenjeni časnik izdal knjigo z naslovom Deček Anže brani vas Svetje. Zgodba se vrti okrog dečka, ki obrani svojo vas pred "temnimi možmi, ki so hudobni in želijo slabo Slovencem". Knjiga je bila deležna številnih očitkov, da je bila napisana in izdana z namenom spodbujanja sovraštva, rasizma in ksenofobije.