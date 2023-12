Pravljična dežela v Celju: dom vil, škratov, palčkov in mnogih drugih junakov

V Celju je sinoči že 24. leto zapored zaživela Pravljična dežela, kjer so doma vile, škratje in drugi pravljični junaki ter pravljična sporočila, ki bi se jih morali ves čas zavedati. 17-dnevno dogajanje s pravljičnimi zgodbami, obiskom Božička in dedka Mraza, otroškim silvestrovanjem, plesom in petjem tako znova razveseljuje otroke in odrasle, v pravljično deželo pa tudi letos od daleč in blizu vozijo pravljični vlaki.