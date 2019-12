Se znamo ustaviti za kakšno minuto, napolniti srce s toplino in uživati v čarobnosti prazničnega časa? Pravi kraj za to je Pravljična dežela v Celju, ki je znova odprla vrata. Letos praznuje že 20 let. Tam so doma vile in druga pravljična bitja, celo pravljični vlaki vozijo v to deželo. Tam tudi prvi silvestrujejo in tam Božiček dež spremeni v sneg.