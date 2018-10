Pravljični oddih u konc´ sveta ob Bohinjskem jezeru

Jesen je idealen čas za zasanjano pravljico ob Bohinjskem jezeru , ki je ena najlepših ledeniških dolin Evrope. Priporočamo program 4-dnevne sprostitve od četrtka do nedelje v času krompirjevih počitnic ali v novembru v Zlatorogovih hiškah v Ukancu. Najprej nazdravite z Zlatorogovim napojem , nato pa lahko izbirate med Zlatorogovimi namigi za doživetja, od lahkotnih sprehodov ob jezeru in po bližnjih planinah do romantičnega večernega pohoda z baklami ali jutranjega energijskega doživetja Slapa Savica . Hiška v tradicionalnem alpskem slogu postane vaše jesensko gnezdece z vso opremo za popolno udobje, ko ob Bohinjskem jezeru sredi Julijskih Alp vdihujete svež gorski zrak in raziskujete okolico. Eden od večerov je rezerviran za masažo ali obisk wellness centra . Za dober okus bodo poskrbele dobrote znamke Bohinjsko , ki jih najdete v označenih restavracijah. Slastne sire , klobase in nekaj drugih kulinaričnih presenečenj lahko nakupite v Info centru Bohinj pri Ribčevem Lazu.

Nepozabni 4 dnevi v osrčju Triglavskega narodnega parka

Doživite nepozabne jesenske počitnice v osrčju Triglavskega narodnega parka, kjer živijo pravljice. Najlepša je ta o Zlatorogu, skrivnostnem belem gamsu, ki varuje kraljestvo Julijskih Alp, ene 10 najlepših regij na svetu po izboru založniške hiše Lonely Planet. Gorske vile v Zlatorogovih hiškah pomagajo, da je vse kot iz škatlice in vas vabijo, da odkrijete svet neokrnjene narave pod Triglavom. Bohinjci, ki živijo z mogočnimi razgledi na Julijske Alpe, ob magično modrem jezeru, sredi travnikov in gozdov, kjer že stoletja živijo pravljice, zase pravijo, da so posebni. Poznajo skrivnost narave, zato jo ohranjajo in spoštujejo. Zlatorogova zgodba je del te skrivnosti. Naj v vas prebudi ljubezen do sebe in vsega živega. Preverite, kako so drugi gostje doživeli pravljični oddih v Deželi Zlatoroga, in rezervirajte svojo jesensko sprostitev ob Bohinjskem jezeru.