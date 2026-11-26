Slovenija
Pravljični utrip v štajerski prestolnici: prižgali praznične lučke
Maribor je zasijal v praznični podobi, zasvetile so lučke. Glavni trg so napolnili nasmejani obrazi, smeh in praznično pričakovanje, k pravljičnemu vzdušju pa je svoje dodala še snežna odeja. Med božičnimi hiškami posebno pozornost priteguje 33 metrov visoko panoramsko kolo, ki se ga najbolj veselijo najmlajši.
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