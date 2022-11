100 avtorjev sedem pravljic ustvarjalo štiri leta

Ideja je temeljila na tem, da bi vsak posameznik, ko bi končal s pisanjem, poglavje dvakrat fotokopiral – eno kopijo bi poslal naslednjemu piscu, drugo ilustratorju. Hkrati se avtorji niso smeli podpisati. "Poseben čar projektu doda dejstvo, da tekom celotnega projekta ne veš, s kom sodeluješ, kakšne ideje za nadaljevanje zgodbe je imel prejšnji avtor, kako si je predstavljal že napisano ... Ker človeška domišljija res ne pozna meja, vsak avtor nadaljuje zgodbo, tako, kot jo začuti," je pojasnil. Dodal je še, da se zgodbo piše zgolj in izključno na papir in da uporaba računalnika ni dovoljena.

Na Facebook je objavil zapis o zasnovi projekta. "Želim si napisati otroško knjigo, ki pa bi bila delo več avtorjev. 10 poglavij, 10 avtorjev, vsak nadaljuje zgodbo glede na to, kaj so napisali avtorji pred njim. Tu, v tujini namreč še bolj spoznavam, da je sodelovanje ključ do uspeha. In umetniški prostor je zagotovo tak, v katerem sodelovanja primanjkuje. Zato k sodelovanju vabim tudi 10 ilustratorjev," je med drugim pisalo v objavi.

Pred dobrimi štirimi leti je takrat 23-letni Primož Mirtič Dolenec spakiral kovčke in odletel na Finsko. Kot marsikdo, ki se je odpravil po Erasumus izkušnjo, se je tudi on spraševal, kako jo bo predstavil vsem, ki bodo njegova potovanja spremljali od doma. "Zame je bilo to vsekakor nekaj edinstvenega – prvič tako daleč stran od doma za toliko časa, celo prvič sem se peljal z letalom," se spominja. Najprej se je poigraval z idejo vloga, nato bloga, toda kmalu je prišel na idejo o povsem drugačnem kreativnem projektu, pri katerem je potreboval pomoč.

"Iz meseca v mesec sem v poštni nabiralnik prejemal pisma z rokopisi odlomkov ter ilustracijami in pravljični mozaik se je počasi, a vztrajno sestavljal," razlaga. Po dobrem letu in pol so uspešno zaključili prvo fantazijsko zgodbo Sreča na nosu, pol leta kasneje je bila zaključena zgodba na temo begunske problematike Pod skupnim nebom, še dobre pol leta pa je minilo, da so s pomočjo pravljičnih bitij zgradili Gozdno pekarno.

Toda kmalu so se začeli spraševati, če ne bi bilo bolj smiselno ustvariti tudi sedem pravljic. "Po skoraj treh letih od začetka pisanja prvih zgodb se mi je ta ideja sprva zdela precej utopična, a optimizem ostalih članov ekipe mi je vlil nekaj upanja, da bi se naš plan lahko uresničil," se spominja sogovornik, ki je pojasnil, da so nato naredili obsežno akcijo "rekrutiranja" ustvarjalcev. "In odziv je bil zopet neverjeten," je dodal.

Po nekaj srečanjih so se strinjali, da bi morali zgodbe objaviti, saj podobnega projekta v Sloveniji in tudi širše še ni bilo. Ker je vsako zgodbo pisalo sedem pisateljev, ilustracije pa je dodalo sedem ilustratorjev, so se odločili, da bi zbirko treh zgodb poimenovali kar Pravljičnih sedem.

Po skoraj treh letih ustvarjanja je zbral ekipo najbolj zagretih ustvarjalcev, med katerimi so bili trije iz pisateljskih in trije iz ilustratorskih vrst. "Malo za šalo, malo zares, smo se poimenovali Pravljičnih sedem," pravi Mirtič Dolenec.

"Mesta so se iz dneva v dan polnila, kmalu nas je bilo 50, 60, 70 in danes nas je v projekt Pravljičnih 7 vključenih že 100," je ponosen. Dodatno težo projektu doda dejstvo, da so se mu pridružili tudi umetniki izven slovenskih meja. Poleg Slovenije so se odlomki in ilustracije ustvarjali še v šestih evropskih državah: Avstriji, Finski, Franciji, Italiji, Nemčiji ter Veliki Britaniji. "Očitno je bila naša pravljična sedmica res izbrana z razlogom," je dodal.

Med njimi so tako posamezniki, ki so se z literarno-umetniškim ustvarjanjem srečali prvič, spet drugi to počnejo kot hobi, za tretje pa ustvarjanje predstavlja temeljni vir preživljanja. Vse tri skupine kljub različnosti povezuje ogromno srce in želja, da delček svojega talenta darujejo v dober namen.

Pa vsebina pravljic? Mirtič Dolenc preveč podrobnosti ni želel razkriti, je pa povedal teme, ki so bile poslane ustvarjalcem in na podlagi katerih so potem zgodbe nastajale. To so: narava, v novem okolju, fantazija, spoštovanje, nikoli ne obupaj, drugačnost in ljubezen.

Prodali so že več kot četrtino od 1000 izvodov knjige

Za tisk 1000 knjig so s pomočjo donatorjev zbrali približno 7000 evrov. "Še nekaj tednov pred tiskom smo bili prepričani, da nam bo uspelo natisniti zgolj 500, a so v fundaciji dali res vse od sebe in v nekaj tednih priskrbeli manjkajoča sredstva, tako, da smo lahko natisnili vseh 1000 izvodov," je pojasnil sogovornik. Pri izidu jim je pomagala Fundacija ALJAŽEV kRAJ. "Izjemno hvaležni smo, da so si ob obilici svojih humanitarnih projektov vzeli tudi čas za našega in z raznoraznimi akcijami poskrbeli, da smo projekt pripeljali do srečnega konca," je hvaležen Mirtič Dolenec.