Pravna mreža ljudem v pomoč pri pridobivanju osebnih zdravnikov

V Pravni mreži za varstvo demokracije so se namenili ponuditi pravno pomoč osebam, ki kljub plačevanju zdravstvenega zavarovanja ne morejo pridobiti osebnega zdravnika, saj menijo, da jim je s tem kršena zakonska pravica. Kot je pojasnila Anuška Podvršič iz mreže, akcijo razumejo kot dodatno spodbudo državi, da ljudem zagotovi zdravnike.

"Na Pravni mreži se zavedamo, da je pomanjkanje osebnih zdravnikov izjemno pereč problem, veliko število ljudi nima osebnega zdravnika, pa čeprav redno plačujejo zdravstveno zavarovanje. Mnogim je tako kršena pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda, ki jo zagotavlja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Omejena je tudi njihova pravica do zdravstvenega varstva, ki jo zagotavlja 51. člen Ustave RS," je pojasnila Anuška Podvršič iz mreže. Če torej pravica do osebnega zdravnika in do proste izbire zdravstvenega zavoda ni izpolnjena, nastane protipravno stanje. Po njenih navedbah zakonodaja v tem primeru predvideva možnost sprožitve spora, v katerem na prvi stopnji odloča območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), na drugi stopnji pa direkcija zavoda. Kot so prepričani, je ZZZS tisti, ki mora zavarovanim osebam poiskati zdravnika, sicer lahko sledi tožba na socialnem sodišču.

Podvršičeva je poudarila še, da imamo pravico do izbire osebnega zdravnika v kraju, kjer živimo.

"Postopki so lahko dolgotrajni, z njimi pa želimo predvsem dodatno spodbuditi oblast da uredi stanje in ljudem zagotovi osebne zdravnike," je še povedala za naš portal. V pravni mreži so tako ljudi, ki ne morejo pridobiti osebnega zdravnika, pozvali, naj se obrnejo na njih, da jim pomagajo pri postopkih. Zanje so tako pripravili vzorec dopisa, ki so ga nato ljudje poslali zdravstvenim domovom. Od približno 30 oseb jih je približno polovica prejela negativen odgovor na prošnjo po dodelitvi osebnega zdravnika, je pojasnila Podvršičeva. Zanje bodo v prihodnjih dneh pripravili vzorec vloge, ki jo bodo poslali na območno enoto ZZZS, nato bodo sledili nadaljnji postopki. Pojasnila je še, da ima večina ljudi, ki so se obrnili nanje, prebivališče v Ljubljani.

