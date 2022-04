Pravna mreža v Bruselj s pritožbo o državni pomoči Nova24TV

Na Evropsko komisijo so v Pravni mreži za demokracijo podali pritožbo o domnevno nezakoniti državni pomoči, ki je bila dodeljena mediju NOVA24TV iz javnih sredstev prek Telekoma. Državna pomoč je prepovedana, ker z dajanjem prednosti izbranemu podjetju izkrivlja konkurenco na evropskem trgu, so zapisali v Pravni mreži za demokracijo. V pritožbi s pomočjo objav v medijih in pridobljene dokumentacije dokazujejo, da Telekom plačuje nesorazmerno visoko nadomestilo za oddajanje televizijskih programov podjetja NTV24 d.d., ki jih ta prejema preko posrednika, to je Inštituta za avtorsko pravico.