Slovenija

Svoboda zaradi 'resnih groženj vodstvu stranke' napoveduje pravne ukrepe

Ljubljana, 16. 09. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 23 minutami

Gibanje Svoboda je za sredo sklicalo tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavili "pravno ukrepanje zaradi resnih groženj, uperjenih proti vodstvu stranke". Kot so nam potrdili, gre za izjavo ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja, ki je ob omembi premierja Roberta Goloba podal primerjavo s fašističnim voditeljem Benitom Mussolinijem in dodal, da so ga ob koncu druge svetovne vojne obesili skupaj z njegovo ljubico.

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Aleš Štrancar je minuli mesec z objavo, v kateri je primerjal predsednika vlade Roberta Goloba s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem, sprožil plaz ogorčenja.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Aljoša Kravanja

Na spletu je namreč zapisal: "Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol." Ob zapisu je delil povezavo na članek z enega od slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

Gibanje Svoboda je sporočilo, da bodo na sredini izjavi za javnost ob 12. uri predstavili pravno ukrepanje zaradi resnih groženj, uperjenih proti vodstvu stranke.

Kot smo poročali, je Policija že minuli mesec ocenila, da ima zapis potencialno elemente kaznivih dejanj. V kabinetu predsednika vlade pa so takrat dejali, da je "predsednik vlade nad zapisom, v katerem se njemu in njegovi partnerki grozi z javnim linčem in to z besedami, ki jih ni mogoče razumeti drugače kot pozivanje k likvidaciji, zgrožen in prizadet". 

gibanje svoboda robert golob grožnje pravni ukrepi
KatiFafi
16. 09. 2025 14.42
+2
Golob, si vse to kar si očital JJ, zato te tudi noben ne mara.
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
16. 09. 2025 14.42
Primerjava z Mussolinijem ni primerna, Mussolini je zapustil Rižanski vodovod, Golob pa ni naredil ene dobre stvari.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
16. 09. 2025 14.41
+3
Če mački stopiš na rep zacvili!!!
ODGOVORI
3 0
El pi5tolero
16. 09. 2025 14.41
+1
Pove tip iz karigadorja, ki javno na tv pove, da je drugace mislece treba pocistiti zraven pa likvidera drzavo ker so mu uho prisepnili da je vrhunski manager! Pa ni! Lol
ODGOVORI
3 2
PIERREBRICE
16. 09. 2025 14.40
+3
Štrancarja bo treba malo ''ohladiti'', pa stanjšati mu denarnico.
ODGOVORI
5 2
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.42
Tako je gospod Maljevc ga mora kregati
ODGOVORI
0 0
El pi5tolero
16. 09. 2025 14.42
Haha ejga pa v jamo vrzt a ne!
ODGOVORI
0 0
Kmetfranc
16. 09. 2025 14.40
+0
naj pocaka do volitev-nebo ga vec
ODGOVORI
1 1
enapi
16. 09. 2025 14.40
+3
In potem bodo volitve spet ukradene, jamo pa si kopljejo sami.
ODGOVORI
4 1
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.39
-1
Velika večina Slovencev je množično srečna ,da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
3 4
KatiFafi
16. 09. 2025 14.40
-1
Ti si res po možganski kapi ja :D
ODGOVORI
1 2
lokson
16. 09. 2025 14.39
+8
A bejš ga srat. Kaj vse ste tulili po LJ, pa so rekli sodniška gospoda, da je to svoboda govora. On javno pred očmi vse SLO, ljudi označi za fašiste, pa nihče od kruhoborcev ni niti mignil.
ODGOVORI
9 1
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.38
-5
Ta vlada je pravi balzam.Hvska gospodu Maljevcu in Robiju pa tudi policistu Poklukarju.
ODGOVORI
1 6
Majzelj
16. 09. 2025 14.38
+5
Toliko sovraštva in oznak s fašisti, kot jih je izrekel Golob dosedaj drugim še ni uspelo, tako da naj bo raje tiho.
ODGOVORI
9 4
ROMELS
16. 09. 2025 14.38
+8
Delaj pošteno in ne kradi legalno davkoplačevalskega denarja pa te ne bo nihče "žalil" ali ti grozil.
ODGOVORI
9 1
apage
16. 09. 2025 14.37
+5
Aja, proti prejšnji vladi ste vsi trenutni vladajoči podpirali ljudi, ki so govorili in pisali ubij Janšo, sam predsednik vlade pa je dejal, da je treba janšiste očistiti. To je blo ok!? Zdj bo pa tle jamral, zaradi neke primerjave, ki dejansko drži! Ni ga hujšega kot levi pol
ODGOVORI
11 6
Andrej Lon?ar3
16. 09. 2025 14.37
+4
Kakšni so pravni ukrepi zoper resnico?
ODGOVORI
6 2
frenk707
16. 09. 2025 14.37
-4
Janševci že tri leta prebolevajo abstinenčno krizo in odtegnitveni sindrom od oblasti in vladanja, zato pa tudi že halucinirajo, doživljajo delirije.
ODGOVORI
7 11
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.38
-3
Janševi nam zavidajo,da Robi in Tina tako dobro vladata
ODGOVORI
3 6
JApajaDAja
16. 09. 2025 14.37
+3
taubi je legitimiral javni pogrom nad vsemi,ki niso na njihovi liniji...to so pač posledice..za vse enake vatle smo rekli.
ODGOVORI
4 1
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.36
-2
Velika večina Slovencev je srečnih da imamo Robija in gospoda Maljevca.
ODGOVORI
1 3
Po možganski kapi
16. 09. 2025 14.37
-4
Slovenci smo množično srečni ,da imamo gospoda Poklukarja.
ODGOVORI
0 4
KatiFafi
16. 09. 2025 14.41
+1
a si se zaštekal na tipkovnici v Golobovi kleti?
ODGOVORI
1 0
