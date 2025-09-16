Svoboda zaradi 'resnih groženj vodstvu stranke' napoveduje pravne ukrepe

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Aleš Štrancar je minuli mesec z objavo, v kateri je primerjal predsednika vlade Roberta Goloba s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem , sprožil plaz ogorčenja.

Na spletu je namreč zapisal: "Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol." Ob zapisu je delil povezavo na članek z enega od slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

Gibanje Svoboda je sporočilo, da bodo na sredini izjavi za javnost ob 12. uri predstavili pravno ukrepanje zaradi resnih groženj, uperjenih proti vodstvu stranke.