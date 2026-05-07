Slovenija

Pravniki DZ ostri do predloga: Gre za sistemske, ne interventne ukrepe

Ljubljana, 07. 05. 2026 10.54 pred 1 uro 6 min branja 156

Avtor:
M.S. STA
Državni zbor

Člani skupnega odbora DZ so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil t. i. tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavljali, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov se jim zdi škandalozno. Do predloga interventnega zakona so ostri tudi v zakonodajno-pravni službi parlamenta.

Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je pred izredno sejo na 32 straneh podala svoje mnenje glede predloga interventnega zakona.

Opozorili so, da zakon združuje spremembe približno 10 zakonov na različnih področjih, tovrstni pristop pa je dopusten zgolj izjemoma, ko so rešitve neločljivo vsebinsko povezane in je njihova hkratna uveljavitev nujna, kar pa v tem primeru ni izkazano.

Nadalje ugotavljajo, da naslov zakona ne ustreza njegovi vsebini, saj opredeljuje sistemske, ne pa interventne spremembe. Večina določb namreč prinaša trajne sistemske spremembe, ne pa začasnih ukrepov za odziv na izredne dogodke.

Opozarjajo tudi na pomanjkanje strokovnih podlag, analiz in podatkov, ki bi utemeljevali nujnost teh ukrepov za razvoj države. Predlog tudi vsebuje vsebine, o katerih referendum po ustavi ni dopusten (davki), in vsebine, ki bi lahko bile predmet referenduma, kar lahko privede do ustavnopravno spornega položaja, so zapisali pravniki.

Kot dodajajo, bi z zakonom že tretjič v zadnjih šestih mesecih posegli v sistem normirancev, kar krši načeli predvidljivosti in zaupanja v pravo. Prav tako opozarjajo, da je spreminanje davčne politike sredi leta sporno z vidika 147. člena ustave. Služba opozarja tudi na morebitno nedopustno retroaktivno veljavo določenih členov.

Nadalje menijo, da umestitev t. i. kapice v Zakon o prispevkih za socialno varnost ni ustrezna, saj bi morali te učinke celovito presojati v področnih zakonih zaradi vpliva na pravice zavarovancev.

ZPS še opozarja, da so obrazložitve členov izjemno pomanjkljive, saj pogosto le povzemajo besedilo členov, namesto da bi pojasnile njihov namen in posledice. To po mnenju Ustavnega sodišča predstavlja neskladje z načeli demokratične in pravne države.

Kaj predvideva zakon?

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov.

Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Predlogu ostro nasprotujejo sindikati, ki so svoja stališča pred sejo odbora predstavili tudi v izjavi pred DZ. Delodajalske organizacije medtem ocenjujejo, da gre za prvi korak v smeri večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Brez javne predstavitve mnenj

Člani skupnega odbora DZ so sicer danes zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije opravili javno predstavitev.

Po besedah poslanca Lenarta Žavbija (Svoboda) so poslanci Svobode, SD ter Levice in Vesne na predsednika skupnega odbora Zvonka Černača naslovili predlog, da se na sejo skupnega odbora dodatno povabi zunanje deležnike, in sicer strokovnjake, zainteresirano javnost in predstavnike institucij, ki jih predlog zakona zadeva.

Sami so predlagali okoli 40 povabljenih, kljub temu vabila številni niso dobili, kar se Žavbiju zdi škandalozno. "To so stebri te družbe in zaslužili bi si besedo pri tem zakonu, pa ni nujno, da bi bila ta beseda namenjena, da kateregakoli od poslancev prepriča, kako naj glasuje, ampak predvsem temu, da bo zgodovina vedela, kdo je bil na kateri strani," je dejal Žavbi.

Ker so se številni seje danes kljub temu udeležili, je Černač dejal, da nima težav s tem, da predstavijo svoje mnenje v časovnem okviru petih minut. "Ta zakon se nanaša na 10 različnih zakonov, bistveno posega v življenje ljudi v Sloveniji in prav bi bilo, da se na tem odboru sliši glas ljudi, posebej zato, ker imajo predlagatelji polna usta tega, da delajo za ljudi," je dejala poslanka Svobode Tereza Novak.

Tamara Kozlovič (Svoboda) je izpostavila, da je pobudo, da se o predlogu zakona opravi javna predstavitev, podpisalo 40 poslancev. "Ne pet ali šest, ampak 40," je poudarila.

Po besedah poslanca SDS Žana Mahniča je povsem vseeno, ali jo podpiše 10 ali 40 poslancev. "Če bo tukaj večina poslancev zavrnila javno predstavitev mnenj, sam ne vidim nobene potrebe po njej. Večina ni 40, ampak 46 plus," je dejal.

Poslancu Levice Vladimirju Šegi se zdi nezaslišano, da tak zakon, ki prinaša korenite spremembe v družbene podsisteme, ni šel na Ekonomsko-socialni svet, da je šel mimo brez kakršnegakoli javnega posvetovanja, celo mimo vlade. "V zgodovini samostojne Slovenije ni bilo takšnega zakona, ki bi zajemal toliko stvari. Je kot trgovina Jager, kjer lahko kupiš žebelj, avto, traktor in kruh, takega v zgodovini še ni bilo," je ponazoril.

Odhajajoča koalicija se je zavzemala, da bi javno razpravo opravili 12. maja. "Ta sklep v ničemer ne ruši intence predlagateljev. Zaradi petih dni ne bo nikomur krona z glave padla," je k podpori predlogu pozval Žavbi.

Predlog interventnega zakona so pripravili v NSI, SLS, Fokus, Demokratih Anžeta Logarja in Resnici.
FOTO: Aljoša Kravanja

Robert Janev (Gibanje Svoboda) je ob tem izpostavil, da je Zakonodajno-pravna služba DZ k predlogu zakona podala mnenje na 32 straneh. "Jaz v prejšnjem mandatu ne pomnim, da bi kdo na ta način – kakor so bile vaše besede v opoziciji v prejšnjem mandatu – raztrgal nek dokument," je poudaril.

Mahnič je dodal, da javne predstavitve mnenj ne podpira, ker da v ničemer ne bi vplivala na njegovo odločitev, da ta zakon podpira. Proti javni predstavitvi mnenj je glasovala tudi Katja Kokot (Resnica). Poslancem odhajajoče koalicije je očitala, da tudi sama v prejšnjem mandatu ni upoštevala stroke, denimo pri noveli Zakona o zaščiti živali.

Aleksander Reberšek (NSi) je bil v imenu predlagateljev kritičen do poslancev z levega političnega pola, saj da je besedo dobil po "uri proceduralnih zapletov, ki so jih želeli izsiliti". "Dejstvo je, da so ljudje na volitvah jasno in glasno povedali, v katero smer si želijo, in da si enostavno želijo sprememb. Bilo vas je 55, zdaj ste padli na 40. Mislim, da je to jasen pokazatelj. Zdaj pa sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokah, in pustite nam, da delamo," je dejal pred predstavitvijo predloga zakona.

Vlada: Predlog je parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit

Mnenje o predlogu zakona je na dopisni seji sprejela tudi odhajajoča vlada. Ta meni, da je predlog tako po vsebini kot strukturi parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit.

Kljub temu da predlagatelji trdijo, da gre za zakon za razvoj Slovenije, vlada meni, da ta predlog zakona ne naslavlja ključnih izzivov slovenskega gospodarstva, ne krepi produktivnosti in ne zagotavlja dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Predlagani ukrepi po oceni vlade niso skladni z zastavljenim ciljem in posledično tudi ne bodo učinkoviti, saj da gre večinoma za ukrepe, ki so usmerjeni na ozke elemente posameznih sistemov oziroma ozke skupine davčnih zavezancev, ki ne morejo rezultirati v splošni podpori gospodarske rasti in povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

"Poleg tega parcialno zastavljeni ukrepi, ki jih predlagatelji označijo kot interventne ukrepe, dejansko predstavljajo sistemske posege v sisteme socialne varnosti, brez ustrezno opravljenih analiz in predlogov ukrepov, ki bi nevtralizirali negativne javnofinančne in druge negativne učinke predlaganih ukrepov," so zapisali.

Ministrstvo za finance ob tem opozarja na nevarnost uvedbe ukrepov brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov. "Kar je še posebej problematično, je, da predlagani ukrepi prinašajo znižanje javnofinančnih prihodkov do višine okoli ene milijarde evrov oziroma letno okoli 1,4 odstotka BDP, kar predstavlja neposredno tveganje za stabilnost javnih financ."

Vlada tako predloga zakona ne podpira in ocenjuje, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
interventni zakon pravniki

KOMENTARJI156

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

antirepresija
07. 05. 2026 12.45
“ Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov…”. JA SEVEDA, da so leve hijene proti temu, da se razbremeni s.p.-je, levi so nam davke samo zvisevali, delamo kot krete.ni, a nas sploh nimajo za “delavce”, za katere se kao tako zelo borijo. Levi pravnik je rekel, da naj se ne bi zakonodaja spreminjala, zaradi nacela predvidljivega poslovnega okolja! HAHAHHA, pajac en, to nacelo velja takrat, ko se birokracijo dodaja in davke dviguje!! Takrat so ti isti pajaci bili tiho! Zdaj pa, ko bi se lahko malo razbremenilo, zdaj so potegnili ven nacelo predvidljivosti! Verjemite , da nihce od spjev ne bo imel nic proti, ce bomo razbremenjeni! Ampak “hvala” za skrb!
patria
07. 05. 2026 12.45
Očitno je, da bo edino "ljudstvo", referendumi lahko ustavljali razgradnjo države.
frenk7O7
07. 05. 2026 12.41
Zelo sem jezen .
Valkidžija
07. 05. 2026 12.40
Prazno mlatenje slame. Še sedaj ne vemo, za kakšne zakone gre. Bistvo, dragi novinarji BISTVO povejte.
GAYPROPAGANDA
07. 05. 2026 12.39
Edini interventni ukrep ki ga Slovenija potrebuje so predčasne volitve!
frenk7O7
07. 05. 2026 12.41
Ja pa ,da pride nazaj gospod Maljevac.
Slovenska pomlad
07. 05. 2026 12.39
Samo nagajajo tem briliantnim umom Resnice,NSi in Logarjeve druščine..
Victoria13
07. 05. 2026 12.38
Kje so bili pravniki DZ, ko so se začele nenadzorovano dvigati plače javnemu sektorju, izplačilo božičnice, nenadzorovano trošenje denarja iz državne blagajne???
GAYPROPAGANDA
07. 05. 2026 12.37
In zakaj se toliko mudi z t.i "interventnim zakonom"? Saj to ni razvojen ukrep. ampak darilo za peščico bogatih!
JP2022
07. 05. 2026 12.39
gay propaganda nima veze z ljudstvom
Beila Ciao1
07. 05. 2026 12.40
Pozdravljeni fantek.
xyz01
07. 05. 2026 12.36
Korupcija, kakšna floskula, ki ji nasedajo nevedneži. Politiki, ki so že 35 let v parlamentu (beri SDS) so najbolj skorumpirani. Se bodo oni borili proti samemu sebi? Laži in kost za glodanje nevedni raji, sami pa bodo vlekli poteze za lastne žepe. Ljudje so res slepi in gluhi in nasedajo praznim besedam. Res se nam slabo piše. Slabše kot kadarkoli do sedaj.
GAYPROPAGANDA
07. 05. 2026 12.35
Zelo hitro bodo demonstracije, če bodo zopet delali proti ljudstvu!
ŠeVednoPlešem
07. 05. 2026 12.35
Razpišite posvetovalni referendum ! Česa se bojite ? Pa menda vas ni strah LJUDSTVA, Slovenk in Slovencev :) Saj menda vsi Slovenci podpiramo to desno vlado, jo komaj čakamo in naravnost obožujemo Janšo
RUBEŽ
07. 05. 2026 12.35
Sramota, kaj se dela. Še niso na oblasti, in že "imajo v rokah škarje in platno". Žal bomo zaradi te SEKTE SĐS in njihovih podrepnih u.š.i, satelitov, kakor koli hočete, vsi na slabšem. Ampak vam privoščim, predvsem tistim, ki ste jih volili. D ase streznite in mogoče spregledate, kako so vas nalagali.
AlexM
07. 05. 2026 12.35
Aha, torej (med vsem tem flancanjem) se zgražate nad tem, da so spreminjali dajatve normirancem?! To, da ste pa v oktobru uvedli božičnico je pa ok. Takrat, ko imamo podjetniki že razporejena sredstva za naslednje leto. Da niti ne omenjam tistih, ki so komaj (pozitivna nula) šli skozi leto. Dajte nehati natolcevati. Na dan, ko je bil na TV Slo Tednik in kasneje Marcel, je bilo že prav ironično gledati kako tolčejo po novi ‘vladi’. Cel čas so nas prepričevali kako so visoki davki dobri. In kar je najbolj žalostno…zrasel sem kot levičar. Zamislite se malo.
zajebant1
07. 05. 2026 12.35
Največ skodelice je naredila golobova vlada
Smuuki
07. 05. 2026 12.34
Predvsem iz burek koalicije so proti. Kako dobre pravnike ima burek koalicija smo gledali 4 leta. Vsak prav vsak zakon je bilo treba popravljat zaradi pravnih napak. Zdaj pa ti amaterji solijo pamet drugim. Delo v proizvodnji je bolj primerno za ta svoboden kader
Hehedemokrat
07. 05. 2026 12.33
Normalen in pošten človek bi podprl predlog interventnega zakona. Kdor je proti, bi ga morali deportirati v Nigerijo. Pravniki Državnega zbora so bili 4 leta tiho in spuščali naprej predpise, ki niso niti senca od prava. Samo tiho naj bodo. Gre se tudi za njihovo dobrobit in blaginjo.
ŠeVednoPlešem
07. 05. 2026 12.35
normalen in pošten politik bi o takem zakonu RAZPISAL referendum !!!
rokkk1
07. 05. 2026 12.38
referendum o tem zakonu je bil par tednov nazaj.
Roadkill
07. 05. 2026 12.33
Čakamo da Izrael končno sestavi to koalicijo
PEPINA
07. 05. 2026 12.32
Ta Mahnič je res mahnjen, vulgaren pa še kaj.
supergigi
07. 05. 2026 12.32
V 3 mesecih je luknja v proračunu 700 mio eur. To sindikatov ne moti.
Netajkun
07. 05. 2026 12.31
Tudi pri zdravstvu je "vojna" z zdravniki neproduktivna. Nekaj sto jih bo odšlo iz "državnega" zdravstva zaradi omejevanja in nestrinjanja, uporabniki bomo zaradi tega vsekakor dobili nekaj slabše usluge in še čakali bomo nekaj dlje . . kdor bo v težavah in si bo lahko privoščil, bo zaradi tega v večji meri koristil samoplačniške storitve. Seveda privilegiranci in znanci ne bodo imeli težav pri dostopnosti storitev, kot jih že danes nimajo.
Ana iz šova Sanjski pričakuje prvega otroka
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Slovenski starši in njihovi otroci dokazali, kako pomembno je sodelovanje
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želi imeti vsaka
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
''Odstranitev 30 % penisa mi je rešila življenje''
Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Mislite, da boste s tem shujšali, zgodi se pa nasprotno
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
