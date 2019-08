Dogajanje na mariborskem sodišču po mnenju pravnikov zaskrbljujoče

Čeprav je v kar 21 sodnih postopkih zmagal, je Franc Kangler prepričan, da mu mariborska sodišča niso sposobna nepristransko soditi. Vztraja, da so procesi zoper njega navadna politična gonja.Zato je odločitev vrhovnih sodnikov, da enega od postopkov preselijo iz Maribora v Novo mesto zanj najmanj pričakovana:"Tudi vrhovni sodniki so spoznali, da mi država Republike Slovenije ne more več zagotoviti poštenega, kaj šele pravičnega sojenja," pravi.