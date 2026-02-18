Zoper osumljenca napada na Šutarja uvedli sodno preiskavo

Več podrobnosti o zadevi, tudi tega, ali sta osumljenca v omenjeni zadevi še vedno dva, poleg 20-letnika torej še vedno tudi prvotno priprti 21-letnik, zaradi interesa postopka s tožilstva za zdaj niso posredovali. Kot so zapisali, bodo javnost o primeru obvestili, ko bodo v zadevi znana nova dejstva in njihova objava ne bo škodovala interesom postopka. Novomeško sodišče je osumljencu za napad 25. oktobra lani pred klubom LokalPatriot, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar, podaljšalo pripor še za nadaljnjih 30 dni. 20-letnik bo tako v priporu še najmanj do 17. marca.

Nekaj prič naj bi pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec. FOTO: Luka Kotnik

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Podkupljena priča?

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.