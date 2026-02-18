Naslovnica
Slovenija

Zoper osumljenca napada na Šutarja uvedli sodno preiskavo

Novo mesto, 18. 02. 2026 12.22 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Okrožno sodišče v Novem mestu

Novomeško sodišče je ugodilo zahtevi tamkajšnjega tožilstva za sodno preiskavo zoper 20-letnika, ki je osumljen napada na Aleša Šutarja in se trenutno še vedno nahaja v priporu, so potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu in dodali, da je sklep o uvedbi preiskave pravnomočen.

Več podrobnosti o zadevi, tudi tega, ali sta osumljenca v omenjeni zadevi še vedno dva, poleg 20-letnika torej še vedno tudi prvotno priprti 21-letnik, zaradi interesa postopka s tožilstva za zdaj niso posredovali. Kot so zapisali, bodo javnost o primeru obvestili, ko bodo v zadevi znana nova dejstva in njihova objava ne bo škodovala interesom postopka.

Novomeško sodišče je osumljencu za napad 25. oktobra lani pred klubom LokalPatriot, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar, podaljšalo pripor še za nadaljnjih 30 dni. 20-letnik bo tako v priporu še najmanj do 17. marca.

Nekaj prič naj bi pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.
FOTO: Luka Kotnik
Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Podkupljena priča?

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.

Danes časnik poroča, da sta na sodišču še vedno v teku dve sodni preiskavi proti dvema obdolženima za isti dogodek. Sumi policistov, da naj bi bila ena od prič, ki je prvega osumljenega razbremenila, podkupljena, na tek sodnih preiskav nimajo nobenega vpliva, saj sum vsaj za zdaj še ni potrjen, dodaja Dnevnik.

Kot so za časnik pojasnili na novomeškem sodišču, trenutno nimajo na voljo podatka, da bi bil sum vplivanja na priče kakor koli izkazan. "Verodostojnosti izpovedb prič se v tej fazi postopka ne ugotavlja, temveč je to pridržano senatu na glavni obravnavi, če bo v konkretnem postopku seveda izvedena," so pojasnili.

Na tožilstvu po prejetem mnenju Inštituta za sodno medicino o poškodbah pokojnika in njegovem psihofizičnem stanju v kritičnem času vztrajajo pri očitkih za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Ker je inštitut poškodbe označil za hude, bi lahko tožilstvo po pisanju Dnevnika očitke spremenilo tudi v povzročitev hude telesne poškodbe, za kar je predpisana nekoliko nižja kazen.

šutar napadalec priča smrt sodišče

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
annonymo95
18. 02. 2026 13.45
oba zapret
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
18. 02. 2026 13.30
Pa kaj to mečkajo in mečkajo .. !!??
Odgovori
0 0
oježeš
18. 02. 2026 13.25
Ni problem, obsodijo naj oba, v sostorilstvu. Se bo pač tisti, ki ni povzročitelj smrti, lahko zahvalil obtoženemu, da ga je zvlekel za seboj.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
18. 02. 2026 13.31
Ma vse napadalce, ki so bili tam obsodit .. vsi so isto krivi .. !!!
Odgovori
0 0
biggie33
18. 02. 2026 13.24
A mu bodo sodili 20 let, kot Kameniku, potem ga pa oprostili in mu placali milijonsko odškodnino.. ne verjamem več v slovensko pravosodje!!
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
18. 02. 2026 13.18
Sem napisala pod člankom, ki je čudežno izginil. En kup prič, pa nobeden ni nič videl. Oziroma različna pričanja. Kaj pa Šutarjev sin? Zaradi njega je prišel Šutar tja. Ni videl, kaj se dogaja z očetom? Se vam res vse skupaj ne zdi čudno?
Odgovori
+3
3 0
Šestka6
18. 02. 2026 12.55
Svobodnjaki so videli, da ta zadeva slabo vpliva na njihovo predvolilno kampanjo zato ni nekega napredka v preiskavi. Brez navodil taubija pa sodišče in policija tavajo v temi.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
18. 02. 2026 12.49
Podkupljena priča? če to drži mora tudi priča v zapor zaradi oviranja preiskave
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
