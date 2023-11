Pravo razdejanje v Piranu: odtrgalo kip morske deklice, na ulicah morske kumare ...

V Piranu se je dan po burnem vremenskem dogajanju pokazalo pravo razdejanje. Visoki valovi so neusmiljeno tolkli po valobranu in nametali monolitne skalnate bloke na pot vzdolž Prešernovega nabrežja, prestavilo je tudi kip morske deklice, na ulicah so se znašli prebivalci morja.

Močan jugozahodni veter lebič je včeraj v Piranu za seboj pustil veliko škode. Nastajali so visoki valovi, ki so udarjali ob obalo ter premikali ogromne skale in kamenje, kar je razdejalo lokale ob morju.

Kot so sporočili tudi iz Okolja Piran, je včerajšnje divjanje morja za seboj pustilo pravo razdejanje. Visoki valovi so neusmiljeno tolkli po valobranu in nametali monolitne skalnate bloke na pot vzdolž Prešernovega nabrežja, kjer so danes našli tudi kamnit kip morske deklice.

Prav tako so z Akvarija Piran sporočili, da je morje na ulice Pirana naplavilo morske prebivalce. Tako so imeli že nekaj 'reševalnih akcij', med drugim so našli morske kumare. Skrbi jih, kakšno razdejanje bo besneče morje pustilo v obalnem pasu, v katerega se že nekaj dni zaganja z vso močjo, so zapisali.

Z zagnano ekipo sodelavcev v Okolju Piran odpravljajo posledice razburkanega morja in skalovje, ki ščiti mesto pred uničujočimi valovi, pripravljajo na novo napovedano vremensko fronto.

